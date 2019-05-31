 Rusya′dan ABD′ye İdlib yanıtı | DÜNYA | DW | 03.06.2019

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DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye İdlib yanıtı

Rusya'yı İdlib'de "kasaplıkla" suçlayan ABD Başkanı'na Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bu bölgede sadece "teröristleri" hedef aldığını belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı "kasaplıkla" suçladığı İdlib konusunda Moskova'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'nin İdlib vilayetindeki silahlı muhaliflerin sivilleri ve Rus askerlerini hedef aldığını söyledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, muhaliflerin son kalesi konumundaki vilayetteki "terörist ve savaşçı sayısında ciddi bir artış" olduğunu belirterek "İdlib'deki terörist saldırıları elbette kabul edilemez... Bu saldırıların yapıldığı mevkilerin etkisiz hâle getirilmesi için önlemler alınıyor" dedi.

Peskov, Rusya ve Türkiye'nin bu duruma ilişkin koordinasyonda bulunduğunu sözlerine ekledi. Geçen hafta İdlib'de çatışmaların sonlandırılması konusunda "sorumluluğun Türkiye'de olduğunu" söyleyen Peskov, bu görüşünü de yineledi.

ABD Başkanı Trump Pazar günü attığı tweet'te, Rusya, Esad rejimi ve İran'ı "İdlib'de masum svilleri öldürmekle" suçlamıştı. Trump, "Dünya bu kasaplığı izliyor. Amaç ne? Bu size ne kazandıracak? Durun!" diye eklemişti.

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, rejim güçleri ve Rusya'nın İdlib ve çevresinde Nisan ayı sonunda beri gerçekleştirdiği bombardımanlarda 300'de fazla kişi hayatını kaybetti. Gözlemevi son olarak Maarat el Numan'a düzenlene rejim saldırılarında en az dört sivilin öldüğünü bildirdi. Gözlemevinin açıklamasında ayrıca, yakınlardaki Heyş kasabasında bir sivilin hayatını kaybettiği, komşu vilayet Hama'da da rokete hedef olan bir başka sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in hafta sonunda Suriye'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında rejim yanlısı güçlerin de bulunduğu en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

Azez'deki saldırıda en az 22 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki bir başka vilayet olan Halep'in Azez kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gözlemevi, Türkiye destekli Özgür suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde olan Azez'de Ramazan Bayramı öncesi çarşıda alışveriş yapan insanları ve civardaki bir camiden çıkanları hedef alan saldırıda yaşamını yitirenler arasında beş çocuğun da olduğunu duyurdu. Saldırıda 20'den fazla insanın da yaralandığı belirtildi.

Azez, Türkiye'nin 2016 yılında düzenlediği "Fırat Kalkanı Harekâtı" kapsamında kontrol sağladığı bölgelerden biri.

DW,AFP/CÖ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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