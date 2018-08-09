 Rusya′dan ABD′ye ″ekonomik savaş″ uyarısı | DÜNYA | DW | 10.08.2018

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DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye "ekonomik savaş" uyarısı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ABD'nin Rus ekonomisine yönelik ek yaptırımlar getirmesi durumunda bunu ekonomik savaş ilanı sayacaklarını ve karşılık vereceklerini söyledi.

Dimitri Medvedev

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ABD'nin Çarşamba günü Moskova'ya karşı aldığı yaptırım kararına ek adımlar atması durumunda bunun "ekonomik savaş ilanı" olarak görüleceğini açıkladı.

Medvedev, "Gelecekteki yaptırımlardan bahsetmek istemesem de, eğer bankacılık faaliyetlerinin ya da bazı para birimlerinin yasaklanması noktasına kadar gidilirse, bunu açık bir şekilde ekonomik savaş ilanı olarak görürüz. Ve bu savaşa ekonomik, siyasi ve gerekirse diğer araçlarla kesinlikle karşılık vermek zorundayız. Amerikalı dostlarımız bunu anlamalı" dedi.

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ABD'nin Çarşamba günü açıkladığı yaptırımlar, "milli güvenlik konusunda hassasiyeti" olan mal ve teknolojilerin Rusya'ya ihracatına engellemeler getirmeyi hedefliyor. Washington, geçmişte Rusya ve İngiltere adına casusluk yapmış eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunun tespit edildiğini belirterek yaptırım kararını açıklamıştı. Yaptırımların ilk aşamasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İkinci dalga gelecek mi?

İlk yaptırımlardan sonra 90 gün içerisinde yürürlüğe girmesi olası ikinci bir yaptırım dalgasında ise ABD bankalarının Rus kişi ve kurumlarına borç vermesinin ve ABD ürünlerinin Rusya'ya ihracatının yasaklanması, ayrıca Rusya ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması da gündeme gelebilecek.

Rus Kommersant gazetesi Çarşamba günü yayımladığı haberde Rusya'ya ek yaptırımlar öngören bir yasa tasarısından alıntılar yapmış, tasarıda Amerikan vatandaşlarının Rus tahvilleri satın almasının yasaklanması, büyük Rus bankaları ile doğalgaz ve petrol sektörüne yönelik yaptırımlar gibi önlemlerin öngörüldüğünü bildirmişti.

DW,AFP,AP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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