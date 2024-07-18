Rusya'dan ABD'ye biyolojik silah suçlaması

Rusya ABD'yi sınırları yakınında askeri biyolojik faaliyette bulunmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Amerikan topraklarının çok ötesinde, Rusya sınırlarına yakın laboratuvarlarda ABD'nin askeri biyolojik faaliyetlerinden endişe duyduklarını" dile getirdi.

Benzer iddialar Moskova tarafından daha önce de dile getirildi. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebiyle toplanmış, Moskova ABD'nin Ukrayna'da biyolojik faaliyette bulunan askeri laboratuvarlara fon sağladığını, biyolojik silah geliştirdiklerini öne sürmüştü. Hem Ukrayna hem ABD yönetimleri bu iddiayı reddediyor.

ABD'nin Almanya planına nükleer yanıt

Ryabkov ayrıca ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planına da değinerek bu adıma yanıt olarak nükleer başlıklı füzeler konuşlandırma seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Geçen ay Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer kapasiteye sahip orta ve uzun menzilli füzelerin üretimini sürdürmesi gerektiğini, sonrasında bunları nereye konuşlandırmaları gerekeceğine bakacaklarını söylemişti.

Rus yapımı İskender füzeleri nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Fotoğraf: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Trump başkan seçilirse ilişkiler değişir mi?

Yaklaşan ABD seçimlerine dair de konuşan Bakan Yardımcısı Ryabkov, sonuç ne olursa olsun Washington'un Rusya'ya bakışında anlamlı bir değişiklik beklemediğini ifade etti. Ryabkov, "Rusya karşıtlığında" hem Cumhuriyetçi hem Demokrat partinin aynı noktada olduğunu ifade ederek iki partinin de yaklaşımlarını değiştireceklerine dair bir işaret olmadığını söyledi.

Anketlere göre yeniden seçilmeye daha yakın isim olan eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya silah yardımı konusunda mevcut yönetimden ayrışıyor. Göreve gelirse "savaşı 24 saatte bitireceğini" söyleyen Trump, İttifak'a yeterli mali katkıda bulunmayan Avrupalı NATO ortaklarını Rusya'nın olası saldırısı karşısında savunmamakla da tehdit etmişti.

DW / MUK,BK

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