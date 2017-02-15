Rusya'dan ABD'li yetkililere ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında eski ve yeni devlet görevlilerinin bulunduğu sekiz üst düzey ABD'li yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bazı Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlara karşılık olarak ABD Adalet Bakanı Merrick Brian Garland, Hapishaneler Federal Bürosu Direktörü Michael D. Carvajal, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Nicholas Mayorkas'ın yanı sıra ABD’nin Eski Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Susan Elizabeth Rice, FBI Direktörü Christopher Asher Wray, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Danica Haines, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Eski CIA Direktörü Robert James Woolsey'e ülkeye giriş yasağı konulduğu belirtildi.

10 ABD'li diplomata sınır dışı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD'li 10 diplomatın sınır dışı edileceğini ve kısa süreliğine görevlendirilen ABD'li diplomatların sayısının yılda 10'a düşürüleceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'a "ciddi istişarelerde bulunmak üzere" Washington'a dönmesi çağrısı yapıldığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’ye sağduyu gösterme çağrısı yapıldığı, bu çağrının karşılık bulmaması halinde "Rusya’da ABD’nin temsilciliklerinde çalışan sayısının 300’e düşürüleceği" ifade edildi.

"Şimdi ABD için iyi niyet gösterme ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma zamanı" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Aksi takdirde Amerikalılar için acı sonuçları olacak bir dizi karar uygulanacak" denildi.

ABD, bir gün önce Rusya'nın geçen kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiğini iddia ederek çok sayıda yaptırım kararı açıklamış ve 10 Rus diplomatın ABD'den sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Rusya seçime müdahil olunduğu yönündeki her tür suçlamayı reddediyor.

Ruters,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe