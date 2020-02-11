Rusya'dan ABD-Türkiye temasına sert tepki

Türkiye'nin İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından ABD ile diplomatik temaslarını yoğunlaştırması Rusya'nın tepkisine neden oldu.

Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye destek mesajı ile Anadolu Ajansı'nın, Pentagon'un PKK ve PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye destek olduğu yönündeki grafikli haberini yan yana paylaştı ve "Takdiri size bırakıyoruz" yorumunu yaptı.

Rusya'dan Türkiye'ye çağrı

Türkiye'nin İdlib'e takviye güç göndermesine tepki gösteren Kremlin dün Ankara'ya İdlib'deki saldırılarını durdurması çağrısı yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada da Türkiye'nin İdlib'e yaptığı asker ve silah sevkiyatının bölgedeki durumu zorlaştırdığı belirtildi.

Rusya'dan Ankara'ya hafta sonu gelen İdlib gündemli görüşmeden bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Daha sonra Putin'le görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Erdoğan, İdlib kriziyle ilgili olarak bakanlar düzeyinde bir buluşma gerçekleştirilmesi konusunda Putin'le mutabık kaldıklarını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da, Rusya ve Türkiye'nin Soçi mutabakatına bağlı kalınması konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Türkiye, Rusya'dan Suriye'de destek verdiği Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurmasını istiyor. Ancak Rusya destekli Şam ise İdlib'de kontrolü tamamen sağlayıncaya kadar operasyonlarını sürdürmekte kararlı olduğunu söylüyor.

ABD ile İdlib diplomasisi

Suriye Devlet Başkanı Esad'a bağlı birliklere destek veren Rusya ile Türkiye arasında tırmanan gerginlikte Ankara da ABD'den destek arayışında. Bu çerçevede ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet bugün Ankara'da temaslarda bulundu. Jeffrey ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

İdlib'deki durumun ele alındığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun iletildiği belirtildi. İdlib Mutabakatı'nın korunmasının gerektiği vurgulanan açıklamada rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği de ifade edildi. Türk tarafının açıklamasında İdlib'de sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin başlatılması da istendi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama da Jeffrey'nin Kalın ile yaptığı görüşmede "Suriye'de istikrarı ve güvenliği artırmaya" yönelik çabaların ele alındığı belirtildi. Ancak Jeffrey'nin Ankara'daki temaslarında ABD'nin Türkiye'ye nasıl destek vereceği konusunda bir mesaj verilmedi.

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Kalın ile görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Jeffrey, ABD’nin NATO mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı" dedi.

Ankara'daki temaslarına başlamadan önce bir açıklama yapan ABD Temsilcisi Jeffrey ise ABD'nin müttefiği Türkiye'nin askerlerinin İdlib'de tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek "Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" diye konuşmuştu.

Akar ve Esper görüştü

Türkiye'nin İdlib için ABD ile diplomatik temaslarının bir diğeri de bugün Brüksel'de gerçekleşti. NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de bulunan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularının ele alındığı belirtilerek ABD'li yetkililerin son gelişmelere yönelik yaptığı açıklamalardan Türkiye'nin memnuniyet duyduğu vurgulandı.

İdlib'de geçen haftadan bu yana 13 Türk askeri rejim birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Bölgede Nisan ayında Rusya'nın desteğiyle geniş çaplı bir operasyon başlatan Şam, bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Rejimin operasyonlarını durdurmasını isteyen Türkiye ise 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'e ve Halep çevresine takviye birlikler gönderiyor. Erdoğan, Şam'a saldırılarını durdurması için Şubat ayının sonuna kadar süre vermişti.

DW/DHA,Reuters/HS,JD

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