Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama

ABD seçimleri: Trump ve Biden arasında başa baş yarış

Trump mı, Biden mı? ABD seçimini yaptı ancak bu seçimin sonucunu henüz bilinmiyor. Kesin sonucun öğrenilmesi epey zaman alabilir. Başkan Trump, açıklamalarıyla zaten yüksek olan gerilimi daha da artırırken, rakibi Biden "sabır" çağrısı yaptı.