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Rusya'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki

20 Ekim 2023

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hamas'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le kıyaslayan sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitri PeskovFotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Rusya'ya yönelik yaptığı açıklamalara Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i radikal İslamcı Hamas ile kıyasladığı ifadelerin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Biden dünkü açıklamalarında, Hamas'ın eylemlerini, Şubat 2022'de ordusuyla Ukrayna'da tam kapsamlı bir işgal başlatan Putin'in eylemleri ile kıyaslamış, "Hamas ve Putin farklı tehditleri temsil ediyor ama şu yönleri ortak: Her ikisi de komşusu olan bir demokrasiyi yok etmek istiyor" demişti.

Peskov, "Bu tür bir söylem, sorumlu devlet başkanlarına pek uygun değil ve bizim açımızdan da kabul edilmesi mümkün değil; Rusya Federasyonu'na ve Devlet Başkanımıza karşı böyle bir üslubu kabul etmiyoruz" dedi. 

Peskov yarın Kahire'de düzenlenecek barış zirvesinde Rusya'yı kimin temsil edeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Konu hakkındaki soruyu Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yönlendirdi. Hamas-İsrail çatışmaları sürerken Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın Gazze için barış zirvesi düzenlenecek. 

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre İsrail'in saldırılarında şu ana dek 4 bin 137 Filistinli öldürüldü. İsrail ise Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bu yana bin 400 İsrailli'nin öldürüldüğünü belirtiyor.

rtr, DW / EŞ,HT

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