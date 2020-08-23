 Rusya′dan AB ve ABD′ye uyarı: Belarus′a karışmayın! | DÜNYA | DW | 25.08.2020

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DÜNYA

Rusya'dan AB ve ABD'ye uyarı: Belarus'a karışmayın!

Rusya, Avrupa Birliği ve ABD'yi Belarus'un iç işlerine karışılmaması ve yaptırım uygulanmaması konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı

Rusya, Avrupa Birliği'ni (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) komşu ülkesi Belarus'un iç işlerine karışmamaları ve yaptırım uygulamamaları konularında uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus'ta devam eden olaylarla ilgili olarak Minsk yönetimine herhangi bir siyasi baskı ya da yaptırım uygulanmaması gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun da bu açıklamanın öncesinde Moskova'da bir araya gelerek, Belarus'taki durumu değerlendirmişti.

Belarus'ta Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko'ya karşı düzenlenen kitlesel protestolar ve grevler yaklaşık iki haftadan bu yana devam ediyor. AB ve ABD, Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan 9 Ağustos seçimlerini sert bir dille eleştirmişti. Belarus'taki muhalefet, seçimlerin hileyle kazanıldığını iddia ediyor. Avrupa Birliği de seçimlerin adil bir biçimde yapılmadığını savunarak, Minsk yönetimini yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

Reuters / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Muhalif lider Tihanovskaya Litvanya'da

Yolsuzluk iddialarıyla gölgelenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Belarus'ta protestolar sürüyor. Bir gösterici hayatını kaybetti. Muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın ise Litvanya'da olduğu kaydedildi.  

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