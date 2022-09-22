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Moskova'da kısmi seferberliğe karşı protestolarFotoğraf: Alexander Nemenov/AFP
PolitikaRusya

Rusya'daki protestolarda 1200'den fazla gözaltı

57 dakika önce

Rusya'da dün ilan edilen kısmi seferberliğin ardından ülke çapında başlayan protestolarda 1200'den fazla kişi gözaltına alındı. Protestolarda "savaşa hayır" sloganları atıldı.

https://www.dw.com/tr/rusyadaki-protestolarda-1200den-fazla-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-63199906

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in dün kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından, ülke çapında protestolar düzenlendi. Bağımsız insan hakları örgütü OVD-Info’nun paylaştığı bilgilere göre, protestolarda 1200’den fazla kişi gözaltına alındı. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ülkede ilk kez ilan edilen seferberlik, ülkede gerginliği artırırken birçok kişi de ülkeden kaçmak için uçak biletleri almaya başladı. 
   
Putin'in dünkü konuşmasının ardından Savunma Bakanı Sergey Şoygu imzaladığı kararnameye dayanarak  300 bin yedek askeri göreve çağırdı. Askeri deneyimi olan kişilerin silah altına alındığını belirten Şoygu, öğrencilerin ve halihazırda askeri görevlerde bulunan kişilerin seferberlik kapsamında olmadığını ifade etti. Ancak ülkede seferberliğin kapsamının her an genişletilebileceği endişeleri mevcut. 

"Ne için ölecekler?"


Associated Press (AP) muhabirleri Moskova’da gece başlayan ve “savaşa hayır!” atıldığı protestoların ilk 15 dakikasında onlarca kişinin gözaltına alındığını duyurdu. AP’ye konuşan bir eylemci, “Hiçbir şeyden korkmuyorum. Bizden alabilecekleri en değerli şey çocuklarımızın hayatı. Onlara çocuğumun hayatını vermeyeceğim” ifadelerini kullandı. Protestoların da işe yaramayacağını söyleyen kadın, duruşunu ifade etmenin vatandaşlık hakkı olduğunu belirtti. Rusya’nın en büyük dördüncü kenti olan Ekaterinburg'da savaş karşıtı protestoda 40 protestocu gözaltına alındı. Tekerlekli sandalyeden bağıran bir kadın, Putin’i kastederek, “Lanet kel kafalı. Üzerimize bomba atacak, hâlâ onu koruyoruz” diye bağırdı. 

Rus muhalefet hareketi Vesna, kararın ardından protesto çağrısı yaparak, “Binlerce Rus erkek, babalarımız, kardeşlerimiz, kocalarımız, bu tahrip edici savaşa atılıyor. Ne için ölecekler? Anneler ve çocuklar neden ağlıyor olacak?” ifadelerini kullandı. 

Moskova Savcılığı tarafından, protesto organize edenlerin ve protestolara katılanların 15 yıla kadar varan hapis cezalarıyla yargılanabileceği uyarısı yapıldı.  Rusya Federal İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Kitlesel Medya Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan uyarıda da, seferberliğe dair “yanlış bilgi” paylaşan internet sitelerinin engelleneceği belirtildi. 

Siyasilerden de tepkiler geliyor

Haziran ayında tutuklanma tehlikesi nedeniyle ülkeden kaçmak zorunda kalan Rus muhalif Dimitri Gudkov, konuya ilişkin DW’ye konuştu. “Kısmi seferberlik” diye anılıyor ancak bu sadece lafta. Putin'in talimatının hepsini dikkatle okudum. Herkesi seferber ediyorlar” ifadelerini kullandı, kimin ilk savaşacağına yönelik kategoriler olduğunu ekledi. Gudkov, “Bu, Putin’in duyurduğu son cenaze kampanyası. Bugün pek çok kişiye yazdım. ‘Bu ülkeyi terkedin!’” ifadelerini kullandı. 
Rusya'da halihazırda kısmi seferberlik ilan edilmesi başta Türkiye'ye olmak üzere tek yönlü yurt dışı uçak biletlerinin çok kısa süre içerisinde tükenmesine yol açtı.
AP,  DW / ES, AI, EC
 

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