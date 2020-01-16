Rusya'da yeni kabine açıklandı

Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kabinesini sundu. Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev koltuklarını korudu. Yeni hükümette, başbakan birinci yardımcılığı görevine Andrey Belousov, Spor Bakanlığı'na ise Oleg Matytsin getirildi. 55 yaşındaki Matytsin Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'nun Başkanı'ydı. Yeni bakanı bekleyen sorunların başında Rusya'ya yönelik doping yaptırımlarıyla mücadele geliyor.

Muhafazakar ve kiliseye yakın bir politika izlemesi sebebiyle eleştirilen Kültür Bakanı Vladimir Medinski'nin yerine ise tiyatro ve film sektörünün tanınmış isimlerinden Olga Lyubimova getirildi.

Devlet Başkanı Putin yeni kabineyi "çok dengeli ve ciddi biçimde yenilenmiş" şeklinde tanımladı.

Başbakan Mişustin ise yeni hükümetin, ülkenin önündeki zor görevlerle başetmek zorunda olduğunu belirtti. Mişustin, yaşam standardı, sağlık ve refahın artırılması konusunda belirlenen görevlerin hızlıca uygulanması gerektiğini söyledi.

Rusya'da Dimitri Medvedev liderliğindeki hükümet Ocak ortasında istifa etmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday gösterdiği Mihail Mişustin'in başbakanlığı parlamentonun alt kanadı Duma tarafından onaylanmıştı.

Mühendislik öğrenimi gören Mişustin, 2010 yılında Vergi Dairesi'nin yöneticiliğini üstlenmeden önce çok sayıda devlet kurumunda görev yapmıştı.

Mihail Mişustin

Medvedev'in istifası, Putin'in ülkenin siyasal sisteminde değişiklik öngören anayasa reformu yapılacağı açıklaması sonrasında gelmişti. Anayasa reformu, başkanlık sisteminin korunmasını ancak parlamentonun yetkilerinin artırılmasını öngörüyor. Gözlemciler, Putin'in görevini bırakmasının ardından da iktidarını korumak için değişiklikler yapmayı planladığını savunuyor.

DW, dpa / HT, TY

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