Rusya'da yabancılara zorunlu sağlık taraması

Rus hükümeti, Rusya'da çalışmak isteyen yabancılardan talep ettiği şartları sertleştirdi. Rusya'da bugünden itibaren yürürlüğe girdiği açıklanan düzenlemeye göre, ülkede yaşayan yabancılar ilkbahardan itibaren kan testi, HIV testi ve röntgen gibi tıbbi kontrollerini düzenli olarak yaptırmak zorunda. Muayenelerini yaptırmaktan kaçınanların ise çalışma izinlerinin iptal edilmesi gündeme gelecek.

Söz konusu yasa, ülkedeki yabancıların her üç ayda bir temel sağlık kontrolünden (check up) geçirilmesini öngörüyor.

Temel sağlık kontrolünde yabancıların verem, uyuşturucu kullanımı, frengi ve HIV taramasından geçirilmesi planlanıyor. Elde edilen sonuçların da düzenli olarak Rusya'nın göç makamlarına iletilmesi gerekiyor. Yabancılardan parmak izi alınması da zorunlu hale getiriliyor.

Düzenli sağlık taramasına tepki

Uygulamaya ekonomi çevrelerinden tepkiler var. Alman-Rus Dış Ticaret Odası (AHK), uygulamanın Rus ekonomisine olası sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak önemli yabancı iş temsilcilerinin Rusya'dan vazgeçebileceğine dikkat çekti. AHK, Rus hükümetine bir mektup yazarak yasanın esnetilmesini talep etmiş ve Rus Sağlık Bakanlığı'nın da bunun üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. Değişikliklerin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Rus yetkililer ise tartışma yaratan uygulamayı yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesindeki sağlık durumunu iyileştirmek olarak açıklıyor.

Avrupalılar, Rusya'daki hastanelerin yeterli donanımı olmamasından endişeli

Uygulamada belirsizlikler var

Ancak özellikle Avrupa Birliği üyelerinden gelen yabancılar, sadece Rusya'daki sağlık sisteminin daha az donanımlı olması sebebiyle değil, aynı zamanda gereksiz yere röntgen çekilerek radyasyona maruz kalacakları için endişe ediyor. Ayrıca sağlık taramasında bir kişinin hasta olduğunun tespit edilmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği de belirsiz. Söz konusu kişinin ülkeyi terk etmek zorunda mı kalacağı, yoksa tedavi mi edileceği bilinmiyor.

Belirsiz olan bir diğer konu da korona pandemisi nedeniyle yükün zaten fazla olduğu sağlık sisteminde zorunlu taramaların nasıl organize edileceği. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin endişeler de büyük.

dpa/HS,HT

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