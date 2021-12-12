 Rusya′da yüzlerce okulda bomba ihbarı | DÜNYA | DW | 13.01.2022

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DÜNYA

Rusya'da yüzlerce okulda bomba ihbarı

Rusya'da yüzlerce okula bombalı saldırı tehdidi içeren e-postalar gönderildi. Çok sayıda okulda eğitime ara verilirken eminiyet birimleri konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Arşiv

Arşiv

Rusya ülke genelindeki okullara yönelik çok sayıda bomba ihbarıyla sarsıldı. Perşembe günü ülkenin pek çok kentinde okullara bombalı saldırı tehdidi içeren e-postalar gönderildi. Echo Moskwy radyo istasyonu, sadece Sibirya'nın en büyük şehirlerinden Krasnoyarsk'da yüzden fazla okulun tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

E-postalarla bomba ihbarında bulunulmasının ardından Samara ve ülkenin güneybatısındaki Stavropol kentlerinde de derslere bir süreliğine ara verildi.

Yetkililer şimdiye kadar yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadığını duyurdu.

Ülkede yıllardır benzer bomba ihbarlarının yapıldığı belirtilirken, okul, adliye ve alışveriş merkezlerine yönelik ihbarların çoğunlakta olduğu vurgulandı.

Son ihbarların nedeni ve kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmezken, emniyet birimleri konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Tehditlerde yurt dışı şüphesi

İhbarlar genellikle e-mail yoluyla yapılıyor. Rus iç istihbaratı FSB, yabancı elektronik posta hizmet sağlayıcılarını yasaklamasına rağmen elektronik postaların yabancı hesaplar üzerinden gönderildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin orta batısında yer alan Yekaterinburg şehrinin belediye başkanı Aleksey Orlov, tehdit e-postalarının gece 03.00 dolayında yollandığını ve e-maillerin yurtdışından gönderildiğine inandığını söyledi. Yetkililer, Yekaterinburg'da çarşamba günü de 163 okuldan 151'inin güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldığını belirtti.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Arhangelsk liman kentinde de öğrenciler güvenlik tedbirleri nedeniyle yüzyüze eğitim alamıyor. Başkent Moskova'da da olası bir saldırı ihtimaline karşı okulların hızlı tahliyesi için tatbikatlar yapıldı.

dpa/mk,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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