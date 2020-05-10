 Rusya’da vaka sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 23.05.2020

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DÜNYA

Rusya’da vaka sayısı artıyor

Rusya’da koronavirüs vakalarında artış var. Resmi makamlar bugün yaptığı açıklamada yeni vaka sayısının 9 bin 400’den fazla olduğunu duyurdu. Toplam vaka sayısı da 335 bin 800’u aştı.

Rusya'da koronavirüse karşı kitlesel testler yapılıyor

Rusya'da koronavirüse karşı kitlesel testler yapılıyor

Rusya’da yeni tip koronavirüs vakalarında yeniden artış kaydedildi. Resmi makamların yaptığı açıklamaya göre, ülkede yeni tespit edilen vaka sayısının 9 bin 400’den fazla olduğu bildiriliyor. Son günlerde günlük 9 bin sınırı aşılmıyordu. Cumartesi günü açıklanan yeni rakamlarla birlikte ülkedeki toplam SARS-CoV-2 vakası sayısı böylece 335 bin 800’ü geçti. Virüsün yol açtığı COVID-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 388 olarak açıklandı.

Rusya'da en çok vaka başkent Moskova’da

Rusya’da pandemiden en fazla etkilenen yer başkent Moskova. Resmi makamlar, uygulanan sıkı sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen başkentte son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 3 bin 190 olduğunu duyurdu. Sağlık daireleri, kitlesel testler uygulayarak vatandaşların bağışıklık sistemini mercek altına almayı ve salgının yayılma zinciri hakkında daha iyi fikir sahibi olmayı hedefliyor. Moskova’da bir hafta zarfında 50 bin kişinin teste tabi tutulduğu bildiriliyor. Test uygulananların yüzde 12 ,5’inde antikor tespit edildiği belirtiliyor. Ancak mevcut testler, daha önceki sars virüsü salgınında oluşan antikorları da saydığından yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık konusunda yüzdeyüz güvenilir veri bulunmuyor.

Rusya’nın pek çok kentinde toplu taşıma araçlarına maske ve eldiven ile binebiliyor, alışverişe de yine aynı şartlar altında gidebiliyor. 65 yaş ve üzeri için ise dışarı çıkma yasağı geçerli. Aynı şekilde virüs tespit edilenler de iyileşme sürecini evde karantinada geçirmek zorunda. Medya kuruluşları, kuralları ihlal edenlerin sadece para cezasına çarptırılmakla kalmadığını, aynı zamanda hastanelerde çalışmakla yükümlü kılındığını da aktarıyor.

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Moskova bir ayda koronavirüs için hastane inşa edecek

Pandeminin yeni merkezi Güney Amerika

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre vaka sayısı açısından Rusya Brezilya ile hemen hemen aynı seviyede bulunuyor. Uzmanlar salgına dair gerçek rakamların ise çok daha yüksek olduğundan yola çıkıyor. Brezilya’da vaka sayısı 330 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandeminin yeni merkezinin Güney Amerika olduğunu açıkladı. Diğer yandan en çok vaka ve hasta sayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hâlâ pandeminin en çok etkilediği ülke olma özelliğini taşıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de 1 milyon 600 civarında vaka bulunmakta.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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