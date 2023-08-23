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PolitikaRusya

Rusya'da uçak düştü: Yolcu listesinde Prigojin'in adı da var

23 Ağustos 2023

Rusya'da bir özel uçağın düştüğü ve içindeki üç pilot ile yedi yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Yolcu listesinde Haziran ayında Rusya'da isyan başlatan Wagner grubu lideri Prigojin'in de bulunduğu belirtildi.

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Wagner grubu lideri Prigojin
Wagner grubu lideri PrigojinFotoğraf: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS

Rusya'nın batısında bir özel uçağın düştüğü ve içinde bulunan tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi. Yolcu listesinde, Haziran ayında Rusya'da başlattığı isyanladikkatleri çeken Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtiliyor.

Rus TASS ajansına konuşan, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir kaynak, Moskova Şeremetyevo havaalanından kalkıp St.Petersburg'a gitmekte olan özel uçağın Rusya'nın batısındaki Tver Oblastında Kuzhenkino yakınlarında düştüğünü, uçakta bulunan üç pilot ve yedi yolcunun hepsinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ajans, düşen uçaktaki yolculardan dördünün cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Uçağın, kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra düştüğü ve yere çarptıktan sonra alev alarak infilak ettiği kaydedildi.

Uçağın düşmesiyle ilgili Federal Havacılık Ajansı soruşturma başlattı. Ajans'tan yapılan açıklamada yolcu listesinde Yevgeniy Prigojin adının da yer aldığı kaydedildi.

Kısa süreli isyan

Prigojin'in emrindeki paralı askerler Haziran ayı sonunda ülkenin güneyinden harekete geçerek başkent Moskova'ya doğru hızla ilerlemiş, Prigojin isyanın "yozlaşmış" ve "beceriksiz" olarak tanımladığı Rus askeri yönetimini hedef aldığını belirtmişti. "Rus kanı dökülmesini önlemek" gerekçesiyle kısa süre içinde isyanı sona erdiren Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Moskova ile yapılan anlaşma uyarınca Belarus'a gitmişti. Son olarak Pazartesi günü Prigojin'i Afrika'da gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girmişti.

DW/BK,MK

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