 Rusya’da tartışmalı internet yasası yürürlüğe girdi | DÜNYA | DW | 01.11.2019

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DÜNYA

Rusya’da tartışmalı internet yasası yürürlüğe girdi

Rusya’da ülkenin devlet kontrolü altında dünyadan bağımsız bir internete sahip olmasını mümkün kılan tartışmalı yasa yürürlüğe girdi.

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Rusya’da ülkenin devlet kontrolü altında dünyadan bağımsız bir internete sahip olmasını mümkün kılan tartışmalı yasa yürürlüğe girdi. Yasa kullanıcı bilgilerinin kapsamlı bir biçimde kayıt altına alınmasını da öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yasayı mayıs ayında onaylamıştı. Roskomsvoboda (Ağın Özgürlüğü İçin) adlı sivil toplum örgütü bünyesinde çalışan internet uzmanı Aleksandr İsavnin, devletin bu yasayla teknik olarak internetin kontrolünü eline aldığını söyledi. Şimdiye kadar Rusya'da internet sağlayıcılarının serbest piyasa koşullarında çalışabildiklerini belirten İsavnin, Rus devletinin artık kuruluşlara doğrudan etkide bulunabileceğini kaydetti.

İnternet altyapısının yenilenmesi gerekiyor

Yasanın hayata geçmesi için Rusya'nın telekom ve iletişimi denetleyen kurumu Roskomnadzor'un denetimine açık internet bağlantı noktaları oluşturması gerekecek. Bunun içinse internet altyapısının yenilenmesine ihtiyaç var. Ayrıca internet sağlayıcı şirketlerin çeşitli cihazlar edinmesi gerekiyor.

Rus internet uzmanı İsavnin internette tekelleşmenin sağlanması halinde bunun internet hızını düşürebileceğini ve interneti pahalı hale getirebileceğini söylüyor.

Russland Moskau Proteste gegen Internet-Zensur

Sınır Tanımayan Gazeteciler yasayla birlikte Rusya'da internet sansürünün yeni bir aşamaya ulaştığını ifade etti. Kuruluş, yasanın ifade özgürlüğü ve bilgiye engelsiz erişim hakkına aykırı olduğunu savunuyor.

Rusya'da birçok muhalif internet sitesi erişime kapatılmış durumda. Hükümetin başlıca muhaliflerinden Mihail Hodorkovski'nin internet sayfası da bunlar arasında.

Rusya'da yeni kabul edilen internet yasasına karşı ilkbaharda binlerce kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlenmişti. Vatandaşlar ülkenin dijital olarak kendini dünyadan tecrit edeceği ve hükümetin interneti siyasi nedenlerle kapatabileceği endişesini taşıyor.

Hükümet ise bu iddiaları reddediyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov hükümetin Rusya'yı internetten koparma planı olmadığını söyledi. Batı'nın Rusya'yı internetten koparma niyeti içinde olduğunu iddia eden Peskov, ülkenin bu nedenle özerk bir interneti mümkün kılan bir dijital altyapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

dpa / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

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