Rusya'da sinagog ve kiliselere saldırı: 19 ölü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde iki ayrı şehirde eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi.

Pazar günü bir grup silahlı saldırgan, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kilise ve sinagoglar ile polis kontrol noktasına saldırdı. Her iki kentte de ibadethaneler ateşe verilirken, çıkan çatışmada 15'i polis memuru en az 19 kişi öldü. Rus Ortodoks Kilisesi, kurbanlar arasında 66 yaşındaki rahip Nikolai Kotelnikov'un da olduğunu açıkladı.

Saldırının gerçekleştiği Pazar günü Ortodoks Kilisesi için Pentekost Bayramının kutlandığı özel bir gündü.

Polis, Mahaçkale'de dört, Derbent'te ise iki silahlı saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırganlardan kaçmayı başaranlar olup olmadığı ise bilinmiyor.

Putin'in partisinden bir yönetici tutuklandı

Rus güvenlik servisleri saldırının ardından terör soruşturması başlattı. Dağıstan Valisi Sergei Melikov, "uyuyan hücrelerin tümü açığa çıkarılana kadar" soruşturmanın süreceğini söyledi.

Siyasetçi Magomed Omarov, saldırıya katılanlar arasında iki oğlu ve bir yeğeni bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Omarov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen ülkenin en büyük partisi Birleşik Rusya'nın Dağıstan biriminin başındaydı. Ailesinin saldırıya karıştığının ortaya çıkması üzerine Omarov'un partideki görevine hızla son verildi.

Olay sonrası bölgede 3 gün yas ilan edildi.

Saldırıların sorumlusu kim?

Vali Melikov sosyal medya sitesi Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Terör saldırısının arkasında ne olduğunu ve amaçlarını biliyoruz" dedi. Ukrayna savaşına işaret eden Melikov, "Savaşın evlerimize geldiğini anlamalıyız. Bugün bununla yüzleştik" ifadelerini kullandı.

Putin'in en büyük destekçilerinden olan Rus Ortodoks Patriği Kirill de "düşmanın dinler arası barışı bozmak istediğini" söyledi, ancak kimi suçladığına dair daha fazla detay vermedi. TASS ise saldırganların "uluslararası bir terör organizasyonunun destekçileri" olduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak ABD merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) eylem tarzının IŞİD'in Kafkasya koluna işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında terör örgütü IŞİD, Moskova yakınlarında "Crocus City Hall" adlı konser salonuna saldırı düzenlemiş, olayda 145 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı IŞİD'in üstlenmesine rağmen Rus yetkililer, bir kanıt göstermeden Ukrayna'yı suçladı. Kiev yönetimi saldırıyla ilgisi olduğu iddiasını reddediyor.

AFP,AP / MUK,BÖ

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