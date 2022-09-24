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Fotoğraf: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya'da seferberlik karşıtı protestolarda gözaltılar

2 dakika önce

Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik kararına karşı protestolar sürüyor. Ülkenin doğusundaki kentlerde düzenlenen protestolarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Rusya'da Devet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinevkarşı protestolar devam ediyor.

İnsan hakları örgütü OVD-Info'nun verdiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki Habarovsk ile Sibirya'ya bağlı Navosibirisk, Irkutsk, Tomsk ve Çita kentlerinde düzenlenen protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Bağımsız yayın organlarında,  protestolarda çekilmiş video ve fotoğraflara yer verilirken, göstericilerin "Biz et parçası değiliz" sloganının yer aldığı dövizler taşıdığı görüldü. Görüntülerde, bazı göstericilerin polisler tarafından gözaltına alındığı anlar dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü kısmi seferberlik ilan etmişti. Ülkede aynı akşam Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yanaki en büyük protestolar düzenlenmişti. İnsan hakları örgütü OVD-Info'nun verdiği bilgilere göre, Rusya'da çarşamba akşamı düzenlenen kısmi seferberlik karşıtı protestolarda bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ülkenin başkent Moskova ve St. Petersburg gibi büyük kentlerinde protestoların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Putin, çarşamba günü kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılmasın emretmişti. Putin, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında "Ülkemizin toprak bütünlüğü için tüm araçları kullanacağız" diyen Putin, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın tavsiyesi üzerine bu kararı aldığını ve ilgili kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.

dpa/BÖ,EC

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