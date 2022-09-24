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Fotoğraf: Mikhail Metzel/dpa/Tass/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, seferberlik çağrısına uymayan yedek askerlerin 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngören yasyaı imzaladı.

https://www.dw.com/tr/rusyada-seferberlik-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na-uymayanlara-10-y%C4%B1l-hapis/a-63228164

Rusya'da çarşamba günü ilan edilen kısmi seferberlik çağrısına uymayan yedek askerlerin 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngören yasa bugün Putin tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasa savaş sırasında gönüllü olarak düşmana teslim olanları da kapsıyor.

Putin ayrıca, Rus ordusu bünyesinde savaşan yabancı askerlere Rusya vatandaşlığı verilmesini öngören yasayı da imzaladı.

Kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun vatana ihanet başlıklı maddesinde değişiklik yapılması öngörülmüştü. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ve seferberlik kararına uymayan ve birliklerine teslim olmayan yedek askerlerin 10 yıla kadar hapis cezası ile çarptırılmasına ilişkin düzenlemeyi kabul ederek imza için Putin'e göndermişti.

Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde referandum kararı alınması sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin çarşamba günü kısmi seferberlik ilan etmişti. Putin televizyondan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında "Ülkemizin toprak bütünlüğü için tüm araçları kullanacağız" demişti. Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker göreve çağrılmıştı.

dpa,AFP/BÖ,EC

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