Rusya'da seçim öncesi basın özgürlüğüne bir tırpan daha

Rusya'da seçim öncesi basın özgürlüğüne yeni kısıtlamalar geldi. Putin'in imzasıyla yayınlanan kararnameye göre sadece resmi izinli gazeteciler oy merkezlerine alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimleri öncesinde bağımsız gazetecilerin seçim sürecindeki çalışma koşullarını ağırlaştıran bir karara imza attı.

Salı günü yayınlanan kararnameye göre; çalıştığı kurum, ilgili birimlere kayıtlı olmayan gazeteciler artık seçim komisyonu toplantılarına katılamayacak. Ayrıca sadece "kanunla yetkilendirilmiş" gazeteciler oy verme merkezlerinde fotoğraf ve video çekimi yapabilecekler.

Yeni kısıtlamalar, blog yazarlarının, bağımsız gazetecilerin ve sürgündeki Rus medyası çalışanlarının oy verme merkezlerine erişiminin engellenmesi anlamına geliyor. Söz konusu medya çalışanları böylece oy verme ve sayım işlemlerini takip ederek haber yapamayacaklar.

Kararname, Rusya'nın geçen yıl ilhak ettiği Ukrayna'daki seçim bölgeleri için de geçerli olacak.

Putin beşinci kez aday olacak mı?

Rusya'da Devlet Başkanlığı seçimlerinin gelecek yılın Mart ayında yapılması bekleniyor. Rus yasalarına göre seçimin ilk turunun yapılacağı kesin tarihin en geç Aralık ayı ortasında açıklanması gerekiyor.

Putin beşinci kez aday olup olmayacağına dair şimdiye kadar resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak siyasi gözlemcilere göre yeniden aday olacağı kesin.

2000 yılından beri iktidarda olan Putin'in 2024'te tekrar aday olması yasal olarak mümkün değildi. Ancak 2020'de yapılan bir anayasa değişikliği, Putin'e iki kez daha altı yıllığına seçilme fırsatı sağladı. Böylece 71 yaşındaki Putin, gelecek seçimlerde aday olup bu seçimleri de kazanması halinde 2036'ya kadar Kremlin'de kalabilecek.

Rusya'da basın özgürlüğü Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalinin ardından daha yoğun olarak kısıtlanmaya başlandı. Ayrıca bu dönemle birlikte muhalefete yönelik baskılar da arttı. Putin'in siyasi muhaliflerinin birçoğu ya hapiste ya da sürgünde bulunuyor.

AFP/TY,SÖ

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