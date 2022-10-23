Rusya'da savaş uçağı evin üzerine düştü

Rusya'nın İrkutsk kentindeki bir konutun üzerine savaş uçağı düştü. Rus uçağının pilotları hayatını kaybetti. Bu, Rusya'da bir hafta içinde yerleşim yerlerine düşen ikinci savaş uçağı oldu.

Rusya'da Sibirya bölgesinin İrkutsk kentindeki bir konutun üzerine savaş uçağı düştü.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, Rus uçağının iki katlı bir binaya çarptığı olayda uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiğini belirtti. Kobzev, başka ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Rusya Acil Durum Bakanlığına bağlı yerel birim, Su-30 tipi uçağın, eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Uçağın, iki katlı ahşap bir binanın üzerine düştüğü ve yangına neden olduğu açıklandı.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından savaş dışında düşen 11'inci uçağı oldu. Askeri uzmanlar, Rus hava kuvvetlerinin savaş boyunca gerçekleştirdiği uçuş sayısı ciddi oranda arttığı için kaza sayılarının da yükseldiğine dikkat çekiyor.

Bir başka Rus savaş uçağı 17 Ekim'de Yeysk kasabasındaki bir apartmana çarpmıştı. Fotoğraf: TASS/dpa/picture alliance

Rusya'da hafta başında da Su-34 tipi bir savaş uçağı, Azak Denizi kıyısındaki Yeysk kasabasında dokuz katlı bir apartmana çarpmıştı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralanmıştı.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,BÖ