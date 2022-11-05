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Kurtarma ekipleri 250 kişiyi alevler altındaki restorandan tahliye etmeyi başardı. Fotoğraf: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya’da restoranda yangın

4 saat önce

Moskova’nın kuzeydoğusundaki Kostroma’daki bir restoranda çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Yangının bir işaret fişeği tabancası nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Rusya'nın Kostroma kentinde bir depoda bulunan restoran-barda yangın çıktı. Kent valisi Sergei Sitnikov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yangının sabah 07:30 sularında söndürüldüğünü kaydeden vali, en az beş kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, bir işaret fişeği tabancısının ateşlenmesi sonucu restoranı alevlerin sardığı ihtimali üzerinde dururken,  yangın esnasında mekânın çatısının yıkıldığı kaydedildi. Acil kurtarma ekiplerinin sabah 02:00 sularında haberdar olduğu yangının 3 bin 500 metrekarelik bir alana yayıldığı, ekiplerin 250 kişiyi tahliye etmeyi başardığı belirtildi.

Polisin, tabancıyı ateşleyen şüpheliyi aradığı kaydedildi.

AP,AFP/SÖ,EC

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