Rusya'da Putin karşıtı aktiviste 25 yıl hapis cezası

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ve politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan tarihçi, gazeteci ve aktivist Vladimir Kara-Murza, vatana ihanet ve Rus ordusu hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yayma suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kara-Murza, Nisan 2022'de Rusya'nın "katiller rejimi" tarafından yönetildiğini söylediği CNN röportajının ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. O tarihten beri tutuklu olan Kara-Murza'nın ceza almasına yol açan suçlamalar ise 41 yaşındaki muhalifin Mart 2022'de Arizona Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmaya dayanıyor. Kara-Murza, buradaki konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini eleştirirken Putin'in "yerleşim bölgeleri, hastaneler ve okulların üzerine misket bombaları" attığını iddia etmişti.

"Yabancı ajan" ilan edilen ve Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlanan Kara-Murza, hakkındaki davanın siyasi olduğunu savunuyor. Rus ve İngiliz pasaportları bulunan Kara-Murza, kendisine yönelik yargı sürecini de Stalin dönemindeki "göstermelik duruşmalara" benzetmişti.

Rusya'daki yeni sansür yasaları

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkedeki muhalifleri susturabilmek için savaş döneminde yeni sansür yasalarını yürürlüğe sokmuştu. Söz konusu yasalara göre, Rus ordusunu "itibarsızlaştıranlara" beş yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Rus ordusu hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yayanlar ise 15 yıla varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor.

Siyasi mahkumlara destek amaçlı bir konferansa katıldığı için geçen yaz Rus devleti tarafından "sakıncalı" bulunan yurt dışı merkezli muhalif forumlara üyelikle de suçlanan Kara-Murza'ya Ekim ayında da Lizbon, Helsinki ve Washington'da yaptığı konuşmalar nedeniyle vatana ihanet suçlaması yöneltilmişti.

Zehirlenme iddiaları

Kara-Murza, 2015 ve 2017 yıllarında iki kez aniden hastalanarak komaya girmişti. Kara-Murza her iki vakada da Rus gizli servisi tarafından zehirlendiğini öne sürmüştü. Rus makamları ise bu iddiaları yalanlamıştı.

İngiltere ve Almanya'dan açıklamalar

İngiliz vatandaşlığı da bulunan Kara-Murza hakkındaki karara Londra'nın tepkisi gecikmedi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kara-Murza'nın bir an önce serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin de İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Kara-Murza'ya verilen hapis cezasını kınadı.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HT

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