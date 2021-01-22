Rusya’da Navalni’ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı bini aştı

Rusya’da muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı artıyor. OVD-Info protesto gözlem grubu, 300’ü başkent Moskova’da, 162’si St. Petersburg’da olmak üzere en az 1009 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Moskova’daki eylemlere katılan Navalni’nin eşi Yulia Navalni de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Eyleme, Navalni’nin annesinin de katıldığı belirtildi.

Moskova'daki gösteriye binlerce kişi katıldı

Navalni’ye destek vermek isteyenlerin salgına ve keskin soğuğa rağmen sokağa çıktığı eylemler sürerken yer yer telefon ve internet bağlantılarında kesintiler yaşandığı belirtiliyor.

Rusya'daki gösterilerde gözaltına alınanların sayısı bini aştı

TASS haber ajansına göre İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki eylemlere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını açıklarken, Reuters kaynakları, bu rakamın yaklaşık 40 bin olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Başkentteki eylermlerde göstericilerin “Navalni’ye özgürlük‘‘ ve ‘‘Putin bir hırsız‘‘ sloganları attığı belirtildi.

Moskova polisi "tereddütsüz" müdahele mesajı vermişti

Moskova Emniyeti, cezaevindeki muhalif lider Navalni'nin çağrısıyla cumartesi günü düzenlenmesi planlanan protestolar için sert müdahele sinyali vermiş, izinsiz gösteri ve provokasyon amaçlı eylemlerin "kamu düzenine tehdit" olarak değerlendirileceği ve tereddütsüz bastırılacağını açıklamıştı.

Navalni, geçen yıl ağustos ayında zehirlenmiş ve tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Tedavisi tamamlanan Navalni, geçen pazar Moskova’ya dönmüş ve Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece 30 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Navalni, tutuklanmasının ardından vatandaşlara "sokağa çıkın" çağrısında bulunmuş, çeşitli internet platformlarında da muhalif siyasetçiyle geniş çaplı bir dayanışma gösterilerek eylem çağrısı yapılmıştı.

DW,rtr/SÖ,JD

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