Rusya'da Navalni hakkındaki hapis cezası onandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir temyiz mahkemesi, Kremlin muhalifi Aleksey Navalni hakkında 2 Şubat'ta verilen hapis cezasını onadı. Ancak temyiz mahkemesi, Navalni'nin ev hapsinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak hapis cezasını 2 yıl 8 aya düşürdü.

Kararı duruşma salonundaki cam kafeste dinleyen Navalni, hakkında verilen hükme alaycı bir şekilde tepki göstererek "Cezamı 1,5 ay düşürdüler. Harika!" dedi.

Navalni, sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ay Rusya'ya dönmüştü. Navalni, Rusya'ya dönüşünde, hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla 2014 yılında verilen tecilli hapis şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından da hakkındaki tecil kararı iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni, siyasi olarak nitelediği bu kararı temyize taşımıştı.

Navalni ve destekçileri, 44 yaşındaki Rus muhalif hakkında açılan davaları, Kremlin'in kendi yaptığı yolsuzlukları gizleme ve iktidar karşıtlarını susturma çabalarının parçası olarak görüyor.

Navalni, kendisine yönelik sinir gazı saldırısından da Kremlin'i sorumlu tutuyor. Moskova ise bu iddiayı reddediyor.

Navalni, 17 Ocak'ta ayrıldığı Almanya'da yaklaşık beş ay tedavi görmüştü.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,BÖ

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