  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
SuçRusya

Rusya'da mahkumlar gardiyanları rehin aldı

23 Ağustos 2024

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki yüksek güvenlikli hapishanede IŞİD üyesi olduklarını söyleyen mahkumlar gardiyanları rehin aldı, en az bir kişi öldü.

https://p.dw.com/p/4jqHH
Rus polisi (Arşiv fotoğrafı)
Rus polisi (Arşiv fotoğrafı)Fotoğraf: Str/REUTERS

Rusya'nın Volgograd bölgesinde yüksek güvenlikli bir cezaevinde mahkumlar gardiyanları rehin aldı. Rus devlet medyasının aktardığına göre en az üç mahkumun karıştığı olayda en az bir gardiyan öldü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırganlardan biri IŞİD üyesi olduklarını söylüyor ve hapishanenin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ediyor. Videoda en az dört üniformalı görevlinin yerde kanlar içinde yattığı görülüyor.

IŞİD'in Horasan kolu yakın dönemde Rusya'da kanlı terör eylemleri gerçekleştirmişti.

Hapishane yönetiminden yapılan açıklamada olayın disiplin komitesi toplantısı sırasında yaşandığı kaydedildi.

Dört yaralının hastaneye kaldırıldığı ve rehineleri kurtarmak için operasyonun sürdüğü belirtilen açıklamada mahkumların elinde kaç gardiyanın esir olduğuna dair ise detay verilmedi.

Surovikino kasabasındaki hapishanede bin 200'den fazla erkek mahkum bulunuyor.

DW / MUK,BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?