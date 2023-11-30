Rusya'da LGBTİ+ hareketi yasaklandı

Rusya'da Yüksek Mahkeme LGBTQI+ hareketini "aşırılık yanlısı" olarak sınıflandırarak faaliyetlerini yasakladı.

Mahkeme kararıyla Rusya'da gey, lezbiyen ve diğer kuir (heteroseksüel veya cisseksüel olmayan) bireylerin hakları daha da büyük ölçüde kısıtlanmış oldu.

Interfax ajansının mahkemeye atıfta bulunarak verdiği habere göre, hakimler Perşembe günü Rusya Adalet Bakanlığı'nın ilgili başvurusunu onaylayarak, uluslararası kamusal LGBT hareketini aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanıma ve Rusya'daki faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

Karar tepkiyle karşılandı

Mahkeme kararı tepkilere yol açtı. Bağımsız Rus medyası, yargıçların kararında "LGBTİ+ hareketine kimlerin dahil olduğu konusuna bir açıklık bile getiremedikleri" eleştirisini yöneltti. Rusya'da mahkeme kararından önce de büyük baskılara maruz kalan eşcinsel ve kuir aktivistler ise, söz konusu kararla yaşamlarının daha da zorlaşmasından endişe ediyor.

Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı bir kararnameyle eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

Özellikle Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açmasından sonra Rusya, ülkedeki toplumsal çeşitliliğe yönelik geniş çaplı kısıtlamalara gidiyor. Bu bağlamda Moskova, yaklaşık bir yıl önce, "LGBT propagandasını" yasaklamıştı. Yasak eşcinsellerin yaşam tarzlarının sosyal medyada, kitaplarda, filmlerde, medyada, reklamlarda olumlu olarak gösterilmesini ve övülmesini de kapsıyor. Yasağı ihlal edenlere ağır para cezaları uygulanıyor.

Rusya'daki LGBTQI+ yasağı yurtdışında da tepkilere neden oldu.

LGBTQI+ kısaltması lezbiyen, gey, biseksüel, trans, queer (kuir) ve interseks bireyler anlamına geliyor. Sonundaki artı ve yıldız işareti ise diğer kimlikler ve cinsiyetleri sembolize ediyor.

dpa / TY,ET

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