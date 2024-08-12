Rusya'da Kursk'tan sonra Belgorod'da askeri hareketlilik

Ukrayna askerinin Rus toprağı Kursk'a yönelik sızma harekâtı devam ederken buraya komşu Belgorod'da da askeri hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, "düşman aktivitesi" nedeniyle Ukrayna sınırına yakın bölgelerden sivillerin tahliye edilmesini istedi. "Eminim askerimiz artan tehditle baş etmek için gereken her şeyi yapacaktır" diyen Vali Gladkov, bölge halkını daha güvenli bölgelere sevk etmeye başladıklarını söyledi.

TASS haber ajansına göre Belgorod bölgesinde şimdiye kadar 11 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Ukrayna'nın sürpriz şekilde Kursk'a düzenlediği baskın nedeniyle buradan uzaklaştırılan Rus sivillerin sayısı ise 76 bine çıktı. Bu kişilerin çoğu hızla kurulan çadır kentlere yerleştirildi.

Ukrayna askerinin sınırın 30 kilometre derinliğine kadar ilerlediği belirtiliyor. Bu, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşta Kiev'in gerçekleştirdiği en büyük sınır ötesi operasyon oldu.

Baskından beri Rus rublesi dolar karşısında yüzde altı değer kaybetti.

Kursk'ta çatışma bölgelerinden tahliye edilen siviller çadırlara yerleştirildi. Fotoğraf: Ilya Pitalev/SNA/IMAGO

Ukrayna Kursk operasyonu ile neyi hedefliyor?

Güney ve doğu cephelerinde mevzi kaybetmesine rağmen iyi eğitimli ve donanımlı birliklerin bir kısmını Rusya içine göndermeyi seçen Kiev yönetiminin bu yolla pratik ve psikolojik hedeflere ulaşmayı amaçladığı düşünülüyor.

Uzmanlara göre, hâlâ Rusya'yı şaşırtabilecek enerji ve kapasiteye sahip olunduğu gösterilerek müttefik ülkeler ve aylardır sahada ilerleme kaydedemeyen Ukrayna askerine moral verilmiş oldu. Ayrıca Rus birliklerini pozisyon değiştirmeye zorlamanın Kiev'in hedefleri arasında olduğu değerlendiriliyor.

Kiev'in son hamlesine hazırlıksız yakalanan Moskova yönetimi sınır boyunca önlemleri artırıyor. Rusya'nın müttefiki Belarus'ta da Ukrayna sınırına ek asker gönderildi.

Rusya ordusu halihazırda Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kontrol ediyor.

Reuters,AP / MUK,BK

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