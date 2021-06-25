Rusya'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Rusya'da koronavirüs vaka sayıları giderek artıyor. Rus yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, son 24 saat içinde 21 bin 600 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu, yılın başından beri kaydedilen en yüksek rakam. 8 bin 400 yeni vaka ile en kritik kentlerin başında başkent Moskova geliyor.

Rusya'da son 24 saat içinde 619 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, Aralık sonundan bu yana kaydedilen en yüksek rakam. En çok vefatın 107 ile St. Petersburg'da kayıtlara geçirildiği bildirildi. Kent 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlara ev sahipliği eden kentlerden biri. Futbol coşkusunun yanı sıra dün St. Petersburg'da binlerce öğrencinin diploma kutlaması da medyaya yansıdı. Echo Moskwy radyosunun haberine göre öğrencilerin çoğu kutlama sırasında maske takmadı. Rus medyası kent merkezinde dün binlerce kişinin Neva nehri kıyısındaki havai fişek gösterisini izlediğini duyurdu. Haberlerde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada olduğu ve dans ettiği görüntüler dikkat çekti.

Rus yetkililer UEFA maçları ve ay başında yapılan ekonomik forumun enfeksiyon sayılarının artmasında etkili olmadığı görüşünde.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobjanin bir hafta önce yaptığı açıklamada, kentteki vakaların yüzde 90'ının Delta varyantı olduğunu duyurmuştu. Rusya genelinde Delta varyantına dair resmi rakamlarsa bilinmiyor.

Almanya Rusya'daki vaka sayılarının artması nedeniyla Rusya'dan Almanya'ya gelecek olanlara sert kısıtlamalar uyguluyor.

Salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü Rusya ve Portekiz'i virüs varyant bölgeleri ilan ederek, bu ülkelerden gelenlere karantina önlemleri uyguluyor. Koronavirüsten daha bulaşıcı olan Delta varyantı endişelere neden oluyor. Varyantın gelecek sonbaharda yeni bir korona dalgasına yol açmaması için vatandaşlardan daha temkinli ve dikkatli olmaları isteniyor.

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuş yasağı koronavirüs tedbirleri nedeniyle 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. 22 Haziran itibarıyla ise Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başladı. Rus turistlerin tatil için Akdeniz ve Ege Bölgesi'ni tercih ettiği belirtiliyor.

dpa, DW / HT,EC

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