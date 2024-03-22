Rusya'da konser salonuna saldırı: Ölüler var

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yakınında bir konser salonuna düzenlenen saldırıda ölüler ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

Moskova Oblastında yer alan Krasnogorsk kentinde bir konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği, olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Olay yerinden sosyal medyada paylaşılan ve orijinalliği henüz teyit edilmemiş görüntülerde, silahlı ve kamuflaj kıyafetli beş kişinin otomatik silahlarla konser salonunda bulunan insanların üzerine ateş açtığı, binadan alevler ve siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.

Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmazken Rus haber ajansları binada hala insanların bulunduğunu, olay yerine 50 ambulans ekibi gönderildiğini bildirdi.

Olay yerinde bulunan RIA Novosti haber ajansından bir gazeteci, kamuflaj kıyafetli kişilerin binada otomatik silahlarla 10-15 dakika boyunca ateş ettiğini, ardından "bir el bombası ya da yangın bombası" fırlattıklarını kaydetti. Yangının binada hızla yayıldığı belirtiliyor.

Moskova'da tüm etkinlikler iptal

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "büyük bir trajedi yaşandığını" belirterek "kurbanların" yakınlarına taziye dileklerini bildirdi.

Sobyanin daha sonra yaptığı açıklamada bu haftasonu Moskova'da planlanan spor ve kültürel etkinlikler gibi tüm kamuya açık etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri: Terör saldırısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek tüm dünyaca kınanması gerektiğini kaydetti.

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, kısa süre önce "aşırılıkçı"ların Moskova'da saldırı planları yaptığına dair uyararak ABD vatandaşlarının Moskova'daki kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Beyaz Saray: Ukrayna bağlantısına dair bir işaret yok

Olayın hemen ardından ABD yönetimi, olayda Ukrayna bağlantısına dair bir işaret bulunmadığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Açılan ateşte Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna dair bu sefer bir işaret bulunmamakta" ifadelerini kullandı.

Olayın detaylarıyla ilgili konuşabilmek için henüz çok erken olduğunu belirten Kirby, "Ancak görüntüler dehşet verici. Düşüncelerimiz bu korkunç silahlı saldırının kurbanlarıyla. Haberi daha almamış anneler babalar, ağabey ve ablalar, kız ve erkek çocuklar var. Bu çok zor bir gün olacak" diye konuştu.

rtr,AP,AFP/BK,ET