 Rusya′da iktidar partisi Moskova′da güç kaybetti | DÜNYA | DW | 09.09.2019

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DÜNYA

Rusya'da iktidar partisi Moskova'da güç kaybetti

Pazar günkü yerel seçimlerde Putin’e yakın adaylar sandıktan oy kaybıyla çıktı. Muhalefetin "Stratejik oy verin" çağrısı üzerine iktidar partisi Moskova Belediye Meclisi’ndeki koltuklarının üçte birini kaybetti.

Russland Kommunal- und Regionalwahlen in Moskau l (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

Rusya Federasyonu'nda Pazar günü yapılan yerel seçimlerde oyların tamamına yakını sayıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın adayların Moskova'da büyük kayıplar yaşadığı belirtiliyor.

Russland Moskau Putin bei Kommunal- und Regionalwahlen (Imago Images/TASS/M. Metzel)

Oyunu kullanırken Vladimir Putin

Rus medyasına göre, oyların önemli bir kısmı bağımsız, komünist ve liberal adaylara gitti. İktidar partisi Birleşik Rusya, buna göre Moskova Belediye Meclisi'ndeki koltuklarının yaklaşık üçte birini kaybetti. Basına yansıyan haberlere göre, meclisteki 45 koltuğun 20'si muhalefete gitti. Şu ana kadar 45 koltuktan 38'inde Putin yanlısı isimler bulunuyordu.

"Stratejik oy" çağrısı  gelmişti

Muhalefet lideri Aleksey Navalni, seçimlerden önce Moskovalılara stratejik oy verme çağrısı yapmıştı. Navalni seçmenden, oylarını Putin adayları karşısında en fazla şansı olan adaya vermelerini istemişti.

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Rus yerel seçimlerinin Putin için bir test niteliği taşıdığı kaydediliyordu. Birleşik Rusya partisine verilen destek oranı, seçimler öncesinde azalmıştı.

Muhalif adayların seçimlere katılmasına izin verilmemesinin ardından Moskova sokakları haftalar boyunca protesto gösterilerine ev sahipliği yapmıştı. Eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya'da Pazar günü, belediye başkan ve meclislerinin yanı sıra 16 bölgesel vali ve 13 bölgenin parlamento seçimleri de yapıldı. Ülkenin iki doğu bölgesinde Kremlin yanlısı adayların başarı oranının artırdığı görülüyor. 

 

AFP/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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