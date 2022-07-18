Rusya'da gazeteci Marina Ovsyannikova'ya kısa süreli gözaltı

Rusya'da geçen Mart ayında Ukrayna'ya yönelik işgali Rus devlet televizyonunda protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikova, Moskova'da kısa süreliğine gözaltına alındı.

Rus medya çalışanının Telegram'daki hesabında yapılan paylaşımda, "Marina gözaltına alındı" denildi. Paylaşımda, Ovsyannikova'nın iki polis memuru tarafından beyaz bir minibüse doğru götürülürken çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Ovsyannikova, kısa süre sonra Facebook hesabından kendisinin ve iki köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak "Köpeklerle yürüyüşe çıkmak için tam kapıdan dışarı ayağımı atmıştım ki üniformalı birileri bana doğru yaklaştı... Şu an (Moskova'daki) Krasnoselski polis karakolundayım" dedi.

Ovsyannikova, üç saat sonra ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Facebook mesajında "Evdeyim, her şey yolunda" yazan Rus gazeteci, "Ama şimdi anlıyorum ki dışarı çıkıyorsan her zaman yanına bir valiz ve pasaport da almak en iyisi" diye ekledi.

Ovsyannikova, 15 Temmuz Cuma günü Moskova Nehri kıyısında "Putin bir katil, askerleriyle faşisttir... Ukrayna'da 352 çocuk öldürüldü.Artık durmanız için kaç çocuğun daha ölmesi gerekiyor?" yazılı bir pankart açmıştı. Ovsyannikova, bu eylemin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.



Ovsyannikova, geçen Mart'ta, o dönem çalıştığı Rus devlet televizyonunun canlı yayınında stüdyoya girip savaş karşıtı pankart açmasıyla dünya çapında şöhret kazanmıştı. Bu olayın ardından polis tarafından sorguya çekilen Ovsyannikova, protesto yasalarına uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Ovsyannikova, Nisan ayında Alman yayın organı Die Welt tarafından işe alındı. Ancak geçen haftalarda mahkemede eşine karşı velayet haklarını savunmak için Rusya'ya döndüğünü duyurmuştu.

DW,rtr/CÖ,EC