 Rusya′da devlet televizyonları Ukrayna′daki savaşı nasıl yansıtıyor? | DÜNYA | DW | 07.03.2022

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DÜNYA

Rusya'da devlet televizyonları Ukrayna'daki savaşı nasıl yansıtıyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş Rus medyasında yoğun bir propaganda diliyle yansıtılıyor. Neredeyse tamamen Kremlin'in kontrolündeki Rus televizyon kanallarında "savaş" kelimesine rastlamak mümkün değil, bunun yerine "özel operasyon" tanımı tercih ediliyor. Bu "özel operasyonun" gerekçesiyse Ukrayna halkını özgürleştirmek, Avrupa'yı Nazilerden temizlemek olarak anlatılıyor.

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