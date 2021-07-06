Rusya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nda ineceği havalimanına 4 ila 5 kilometre kala irtibat kesilen ve ardından düştüğü açıklanan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Rus yetkililer, AN-26 tipi yolcu uçağının içinde bulunan 2'si çocuk 22 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere 28 kişiden kurtulan almadığını duyurdu.

Arama-kurtarma ekiplerinin uçağın erkazına hem Pasifik Okyanusu'ndaki Ohotsk Denizi'nde hem de karada rastlandığı bildirildi. Uçağın düşüş nedeni şimdilik kesin olarak bilinmiyor, ancak oluşturulan soruşturma ekibi hava koşulları, teknik hata ya da pilot ihmali olabileceği üzerine duruyor.

Yarımada açıklarında düştü

Rusya Hava Trafiği Kontrol Birimi, sabah saatlerinde ülkenin doğusunda bulunan Kamçatka yönetim biriminin başkenti Petropavlovsk-Kamçatski'den Palana kentine gittiği belirtilen uçağa ulaşılamadığını açıklamış, uçağın daha sonra ülkenin doğu ucundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında denize düştüğü bildirilmişti.

Uçağın enkazını arayan arama-kurtarba ekibi

Rusya Sivil Savunma Bakanlığı ise bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk etmişti.

Belediye başkanı da uçaktaydı

TASS ajansının yerel makamlara dayandırarak aktardıklarına göre, yolcular arasında uçağın varacağı Plana kentinin belediye başkanı Olga Mokhireva da vardı. Interfax haber ajansı ise yerel meteoroloji merkezinin olay sırasında bölgede bulutlu bir havanın hakim olduğu yönünde bilgi geçtiğini aktardı.

Reuters,dpa/TY,HS

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