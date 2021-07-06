 Rusya′da düşen uçağın enkazına ulaşıldı | Avrupa | DW | 06.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Rusya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Rusya'nın doğusunda içindeki 28 kişi ile birlikte düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Rus yetkililer kazadan kurtulan olmadığını söyledi.

default

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nda ineceği havalimanına 4 ila 5 kilometre kala irtibat kesilen ve ardından düştüğü açıklanan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Rus yetkililer, AN-26 tipi yolcu uçağının içinde bulunan 2'si çocuk 22 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere 28 kişiden kurtulan almadığını duyurdu. 

Arama-kurtarma ekiplerinin uçağın erkazına hem Pasifik Okyanusu'ndaki Ohotsk Denizi'nde hem de karada rastlandığı bildirildi. Uçağın düşüş nedeni şimdilik kesin olarak bilinmiyor, ancak oluşturulan soruşturma ekibi hava koşulları, teknik hata ya da pilot ihmali olabileceği üzerine duruyor. 

Yarımada açıklarında düştü

Rusya Hava Trafiği Kontrol Birimi, sabah saatlerinde ülkenin doğusunda bulunan Kamçatka yönetim biriminin başkenti Petropavlovsk-Kamçatski'den Palana kentine gittiği belirtilen uçağa ulaşılamadığını açıklamış, uçağın daha sonra ülkenin doğu ucundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında denize düştüğü bildirilmişti. 

Uçağın enkazını arayan arama-kurtarba ekibi

Uçağın enkazını arayan arama-kurtarba ekibi

Rusya Sivil Savunma Bakanlığı ise bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk etmişti.

Belediye başkanı da uçaktaydı

TASS ajansının yerel makamlara dayandırarak aktardıklarına göre, yolcular arasında uçağın varacağı Plana kentinin belediye başkanı Olga Mokhireva da vardı. Interfax haber ajansı ise yerel meteoroloji merkezinin olay sırasında bölgede bulutlu bir havanın hakim olduğu yönünde bilgi geçtiğini aktardı.

Reuters,dpa/TY,HS
© Deutsche Welle Türkçe
 

Önerdiğimiz linkler

Rus savaş uçağı Karadeniz'e düştü

Bir Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde düştü. Pilota ulaşılmaya çalışılıyor.  

Endonezya’da kaybolan uçağın yeri tespit edildi

Endonezya’da başkent Cakarta’dan kalkış yaptıktan sonra radardan kaybolan ve düştüğü düşünülen yolcu uçağının yerinin tespit edildiği bildirildi. Kaza mahalinde ceset parçaları ve uçak kalıntıları bulunduğu belirtiliyor.  

Konya’da askeri uçak düştü

Konya’da bir askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Uçağın pilotu hayatını kaybetti.  

Filipinler'de askeri uçak düştü

Filipinler'de bir askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetti. Uçaktakilerin askeri eğitimlerini yeni tamamlayan ve görev yerlerine dağıtılan personel olduğu açıklandı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rusya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Rusya'nın doğusunda içindeki 28 kişi ile birlikte düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Rus yetkililer kazadan kurtulan olmadığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  