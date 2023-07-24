Rusya'da cinsiyet değiştirme yasağı yürürlüğe girdi

Rusya'da cinsiyet değiştirme ameliyatları ve hormon tedavilerini yasaklayan yasa, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değiştirme operasyonları ve bu amaca yönelik hormon tedavilerini yasaklayan yasayı imzalayarak yürürlüğe soktu.

Parlamentonun alt kanadı Duma'da 14 Temmuz'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, biyolojik cinsiyetinden farklı bir cinsel kimliğe sahip bireylerin tıbbi yardıma erişimini engellemesi ve kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle doktor ve insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef oluyor.

Yasayla cinsiyet değiştirme operasyonlarının yanı sıra hormon tedavisi de yasaklanırken cinsiyet değiştirdikten sonra evlenenlerin evlilikleri de iptal ediliyor. Cinsel organlardaki gelişim bozuklukları nedeniyle gerekli ameliyatlar ise yapılmaya devam edilebilecek.

Yasaya öncülük edenler, yasayla "Batılı ideolojiler"e karşı mücadelede kültürel gelenekleri ve aile değerlerini savunmayı amaçladıklarına vurgu yapmıştı. Geleneksel aile yaşamını savunan Putin de evliliğin sadece kadın ile erkek arasında olabileceğini anayasayla güvence altına aldırmıştı. Rus Ortodoks Kilisesi de farklı cinsel kimlikleri Batı'nın liberal ideolojisinin yansıması olarak nitelendirerek karşı çıkıyor.

dpa / BK,ET

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