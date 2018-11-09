 Rusya’da casuslukla suçlanan Norveç vatandaşına 14 yıl hapis cezası | DÜNYA | DW | 16.04.2019

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DÜNYA

Rusya’da casuslukla suçlanan Norveç vatandaşına 14 yıl hapis cezası

Rusya’da casusluk iddiasıyla yargılanan Norveç vatandaşı 14 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Avukatı, müvekkilinin ülkesine dönebilmesi için Norveç hükümetinin diplomatik araçları devreye sokmasını umduklarını söyledi.

Russland Moskau | Prozess gegen Frode Berg, Norweger (Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev)

Moskova'daki mahkeme binası

Moskova'da bir mahkeme Norveçli bir emekli sınır muhafızını casusluktan suçlu bularak on dört yıl hapis cezasına çarptırdı. 63 yaşındaki Frode Berg isimli Norveç vatandaşı 2017'de Rus Federal Güvenlik Servisi'nin operasyonu sonrası gözaltına alınmıştı.

Berg'e Rus Deniz Kuvvetleri'ne ait bazı dosyaları vermekten suçlu bulunan eski bir Rus polis memuru geçen aralık ayında 13 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Norveç gizli servisi için Rus nükleer denizaltıları hakkında bilgi toplamakla suçlanan Berg, Norveç gizli servisi için defalarca kuryelik yaptığını kabul etmiş, ancak yalnızca para taşıdığını sandığını savunmuştu.

Berg'in avukatı Ilya Novikov müvekkilinin karara itiraz etmeyi düşünmediğini söyledi. Novikov, "Berg, ilüzyonlara kapılmıyor. Mahkumiyeti soğukkanlı bir biçimde kabul etti. Hükümetinin diplomatik girişimlerde bulunmasını bekliyor. Temyize gitmenin pratik bir yarar sağlayacağını düşünmüyoruz” diye konuştu.

Müvekkilinin farkında olmadan kullanıldığını öne süren Novikov, "Burada herhangi bir gizli bilgi toplama durumundan söz edemeyiz” diye konuştu. Avukatı ayrıca, 63 yaşındaki müvekkilinin Rus cezaevlerinin koşullarında uzun bir mahkumiyeti kaldıramayacağını ifade ederek, diplomatik çabaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i affetme yetkisini kullanmaya ikna etmesini ve Berg'in ülkesine gönderilmesini umduklarını söyledi. Putin'in konuyu Norveç Başbakanı Erna Solberg'in Saint Petersburg ziyareti sırasında kamuoyu önünde ele almasını iyi bir işaret olarak nitelendiren Novikov, casusluktan mahkum edilen yabancıların durumlarının politik düzeyde bir çözüme ulaştırılmasının olası olduğunu hatırlattı.

AFP, AP / SÖ , EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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