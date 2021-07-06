 Rusya′da bir uçakla irtibat kesildi | Avrupa | DW | 06.07.2021

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Avrupa

Rusya'da bir uçakla irtibat kesildi

Rusya'da 28 kişiyi taşıyan bir uçakla irtibatın kesildiği bildirildi. Rus makamları arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

An-26 tipi bir uçak (Arşiv)

An-26 tipi bir uçak (Arşiv)

Reuters haber ajansı, Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası üzerinde AN-26 tipi bir uçağın kaybolduğu bilgisini geçti.

Ajans haberine göre 28 kişinin bulunduğu uçak ile bağlantı kurulamıyor.

Rusya Hava Trafiği Kotrol Brimi, ülkenin doğusunda bulunan Kamçatka yönetim biriminin başkenti Petropavlovsk-Kamçatski'den Palana kasabasına gittiği belirtilen uçağa ulaşılamadığını açıkladı.

Rusya Sivil Savunma Bakanlığı Salı sabahı yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Kaybolan uçakta 22 yolcu ve altı mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Reuters/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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