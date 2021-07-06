Rusya'da bir uçakla irtibat kesildi

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Rusya'da 28 kişiyi taşıyan bir uçakla irtibatın kesildiği bildirildi. Rus makamları arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Reuters haber ajansı, Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası üzerinde AN-26 tipi bir uçağın kaybolduğu bilgisini geçti.
Ajans haberine göre 28 kişinin bulunduğu uçak ile bağlantı kurulamıyor.
Rusya Hava Trafiği Kotrol Brimi, ülkenin doğusunda bulunan Kamçatka yönetim biriminin başkenti Petropavlovsk-Kamçatski'den Palana kasabasına gittiği belirtilen uçağa ulaşılamadığını açıkladı.
Rusya Sivil Savunma Bakanlığı Salı sabahı yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Kaybolan uçakta 22 yolcu ve altı mürettebatın bulunduğu belirtildi.
Reuters/TY,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Endonezya’da başkent Cakarta’dan kalkış yaptıktan sonra radardan kaybolan ve düştüğü düşünülen yolcu uçağının yerinin tespit edildiği bildirildi. Kaza mahalinde ceset parçaları ve uçak kalıntıları bulunduğu belirtiliyor.
Konya’da bir askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Uçağın pilotu hayatını kaybetti.