Rusya'da bir okula silahlı saldırı

Rusya'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda en 13 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırgan intihar etti.

Rusya'da bir okuladüzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en a 13 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Telegram aracılığıyla yapılan açıklamada, Rusya Federasyonuna bağlı Udmurtia Federal Bölgesinin başkenti İjevsk'te bir okulda silahlı bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu federal bölgenin yönetiminden yapılan açıklamada da saldırganın intihar ettiği bilgisi verildi.

RIA haber ajansı, Bölge Valisi Aleksander Breçalov'un kimliği belirsiz saldırganın okula girdikten sonra bir güvenlik görevlisini de öldürdüğünü söyledi.

Okul idaresi ve Valilik ölü ve yaralılar arasında öğerencilerin de bulunduğunu doğruladı.

Reuters/TY,HT