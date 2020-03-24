 Rusya’da anayasa referandumu koronavirüs nedeniyle ertelendi | DÜNYA | DW | 25.03.2020

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DÜNYA

Rusya’da anayasa referandumu koronavirüs nedeniyle ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024’ten itibaren 12 yıl daha görev yapmasını mümkün kılacak anayasa referandumunu koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Rusya’da şu ana kadar 658 vaka kayıt altına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya'da 22 Nisan tarihinde yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Çarşamba günü televizyondan halka hitap eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Halkımızın sağlığı, yaşamı ve güvenliği bizim bir numaralı önceliğimizdir” diye konuştu. Referandumun yapılacağı yeni tarihin belli olmadığını kaydeden Putin, tarihin pandeminin gidişatına göre belirleneceğini ifade etti.

Çalışanlara bir hafta tatil

Putin ayrıca gelecek haftanın virüsün yavaşlatılmasını sağlamak amacıyla çalışanlar için tatil ilan edildiğini aktardı. Süpermarketler, eczaneler ve bankalar ise açık olacak.

Şu ana kadar Rusya'da, 163'ü Çarşamba günü olmak üzere, toplam 658 koronavirüs vakası kayıt altına alınmış bulunuyor.

Putin'in görev süresi 2024 yılında doluyor ve mevcut anayasanın getirdiği süre sınırlandırması çerçevesinde dört yıl sonraki seçimlerde yeniden aday olması mümkün değil. Ancak planlanan anayasa değişikliği halkın onayından geçerse Putin'in şu ana kadarki görev süresi sıfırlanacak ve kendisinin biri altı yıl olmak üzere iki kez daha görev yapması mümkün olacak.

67 yaşındaki lider, 2000 yılından bu yana iktidarda.

AP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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