 Rusya′da üniversiteye saldırı: Altı ölü | DÜNYA | DW | 20.09.2021

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DÜNYA

Rusya'da üniversiteye saldırı: Altı ölü

Rusya’nın Perm kentinde bulunan bir üniversitede, silahlı bir saldırgan altı kişiyi öldürdü, 28 kişiyi de yaraladı. Polis tarafından vurularak yaralanan saldırgan gözaltına alındı.

Perm'deki üniversiteye yönelik saldırıda öğrenciler pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı

Perm'deki üniversiteye yönelik saldırıda öğrenciler pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık bin 200 kilometre doğusunda yer alan Perm kentinde, bir üniversitede silahlı saldırı düzenleyen bir öğrenci altı kişinin ölümüne neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 28 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rus yetkililer tarafından daha önce yapılan açıklamada, saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Polis yetkilileri, saldırgan öğrencinin polis tarafından vurularak yaralandığını ve gözaltına alındığını kaydetti. Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Polisin verdiği bilgilere göre, Perm Ulusal Araştırma Üniversitesi'nde meydana gelen olayda, bir öğrenci Pazartesi günü sabah saatlerinde üniversiteye gelerek elindeki av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Sağlık Bakanlığı, 19 kişinin açılan ateş sonucu vurularak yaralandığını belirtirken, diğer dokuz kişinin nasıl yaralandığına dair bilgi verilmedi.

Russland Schießerei an Universität in Perm

Kendisini engellemeye çalışan polise karşı mukavemet gösteren saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hâle getirildiği ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Rus devlet televizyonunda yayınlanan görgü tanıklarının çektiği videolarda, siyah kıyafet içindeki saldırganın elinde silahla kampüste koştuğu görüntüler yer aldı.

Öğrenciler pencereden atladı

Sosyal medya platformu Telegram üzerinden yayınlanan görüntülerde ise çok sayıda kişinin, pencerelerden atlayarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Russland Schießerei an Universität in Perm

Olay esnasında öğrencilere dersliklerde saklanma ve kapıları içeriden kilitleme çağrısı yapıldığı, çok sayıda öğrencinin de barikatlar kurarak kendilerini korumaya çalıştığı belirtildi. Aynı şekilde öğretim görevlilerinin de kendi bürolarında saklandıkları ifade edildi.

Yaklaşık 12 bin öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede, olay sırasında 3 bin kişinin bulunduğu belirtildi.

Silahı ruhsatlı

Rusya'nın Kazan kentinde Mayıs ayında da 19 yaşındaki bir genç eski okuluna düzenlediği saldırıda dokuz kişiyi öldürmüştü. Polis, beyin fonksiyonları ile ilgili bazı rahatsızlıkları olmasına rağmen, gencin silah ruhsatı bulunduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah edinme ile ilgili yasal düzenlemenin sertleştirilmesi talimatı vermiş, silah ruhsatı alma yaşı 18'den 21'e çıkartılmıştı.

Russland | Schießerei an der Universität von Perm

Perm'de düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan polis yetkilileri saldırganın av tüfeği ruhsatını yasal düzenleme uygulamaya geçirilmeden, geçen Mayıs ayında aldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözcüsü Dmitri Peskov aracılığıyla yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Putin daha sonra televizyonda yayınlanan konuşmasında ise saldırıda hayatını kaybedenlere işaret ederek "Bu sadece çocuklarını yitiren ailelerin değil, bütün ülkenin büyük kaybı" ifadelerini kullandı.

AFP,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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