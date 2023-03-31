Rusya yeni dış politika stratejisini açıkladı

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'dan neredeyse tamamen izole olan Rusya yeni bir dış politika stratejisi açıkladı. Belgede Çin ve Hindistan gibi ülkeler yeni partnerler olarak tanımlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yeni Rus dış politika stratejisini imzaladı. "Batı hegemonyasını dizginleme, Çin ile Hindistan'ı geleceğin kilit ortakları olarak tanımlama" hedeflerinin yer aldığı yeni strateji belgesinin, Rusya ile Batı arasında Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan Soğuk Savaş tarzı derin kopuşu daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Strateji belgesinde "Rusya Federasyonu, ABD'nin ve diğer dost olmayan ülkelerin dünya siyaseti üzerindeki egemenlik kalıntılarını ortadan kaldırmaya öncelik vermeyi amaçlamaktadır" denildi.

"Dost olmayan ülkeler" tanımlaması Rusya tarafından, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan ve savaş nedeniyle yaptırım uygulayan ülkeleri ifade etmek için kullanılıyor.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan 42 sayfalık belgede Rusya'nın "neo-kolonyalist ve hegemonyacı hedefleri reddeden her devlet için gerekli koşulları yaratmayı" amaçladığı belirtiliyor.

Belgeyi Güvenlik Konseyi toplantısında açıklayan Putin, dünyadaki "radikal değişikliklerin" Rusya'nın küresel stratejisini güncellemesi gerekliliğini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Uluslararası kamuoyunda giderek yalnızlaşan Rusya, Ukrayna savaşına ilişkin daha tarafsız bir tutum sergileyen Çin ve Hindistan gibi Asya ve Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik bağlarını güçlendirmek istiyor. Yeni dış politika stratejisinde, Moskova'nın Çin ve Hindistan ile olan bağlarını öne çıkararak Avrupa ve Asya kıtalarında yer alan "dost ve egemen küresel güç ve kalkınma merkezleriyle" bağlarını ve koordinasyonunu derinleştireceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yeni Rus dış politika stratejisini imzaladı. Fotoğraf: Gavriil Grigorov/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Rus Dünyası vurgusu

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mart başında Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında özellikle Çin ile ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yapmıştı. Moskova, geleneksel Avrupa pazarlarından neredeyse tamamen çekildikten sonra Çin ve Hindistan'a enerji tedarikini arttırdı.

Belgede ayrıca Rusya, Avrupa ve Asya'daki akraba kültürlerden oluşan "Rus Dünyası'nı" savunmakla görevli bir "Medeniyet Devleti" olarak tanımlanıyor. "Rus Dünyası" kavramı Kremlin tarafından Ukrayna'daki eylemlerini meşrulaştırmak için kullanılıyor ve Ukrayna'da Rusça konuşan azınlığın korunmasının da Rusya'nın görevleri arasında olduğu savunuluyor.

Strateji belgesinde ayrıca Rusya'nın "sözde hümanist ve diğer neo-liberal ideolojik tutumlara karşı" geleneksel manevi ve ahlaki değerleri savunacağı belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov belgenin "Rusya'nın güvenliğine ve kalkınmasına yönelik dost olmayan devletlerin eylemlerinden kaynaklanan tehditlerin varoluşsal niteliğini" kabul ettiğini belirtti. Lavrov, belgede "ABD'nin doğrudan Rusya karşıtı duyguların ana kışkırtıcısı ve itici gücü" olarak adlandırıldığına işaret ederek "Batı'nın Rusya'yı mümkün olan her şekilde zayıflatmaya çalışma politikasının yeni bir tür hibrid savaş olarak nitelendirildiğini" kaydetti.

AFP/TY,BK

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