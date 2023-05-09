  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Kiev'de, Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilen Rus askeri araçlarının olduğu alanı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, burada bir yetkiliden bilgi alırken - (09.05.2023)
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de, Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilen Rus askeri araçlarının olduğu alanı ziyaret ettiFotoğraf: Viacheslav Ratynskyi/Reuters
PolitikaAvrupa

Rusya yaptırımları: AB'den üçüncü ülkelere uyarı

4 saat önce

AB Komisyonu'nun hazırladığı 11'inci yaptırım paketi, Rusya yaptırımlarını delen ülkelere de yaptırımlar öngörüyor. Söz konusu üçüncü ülkeler arasında Türkiye'nin de adı geçiyor.

https://p.dw.com/p/4R6Sq

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında, Komisyon'un Rusya'ya yönelik hazırladığı 11'inci yaptırım paketi tasarısındaki maddeleri kamuoyu ile paylaştı.

Von der Leyen, 11'inci pakette ağırlığın, bugüne dek kararlaştırılan cezai önlemlerin baypas edilmesine karşı mücadeleye verildiğini bildirdi. Bu bağlamda örneğin belli bazı yüksek teknoloji ürünleri ile uçak yedek parçalarının, üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya ulaştırılması önündeki yasağın daha da sertleştirileceğini ifade eden von der Leyen, "Malların AB'den üçüncü ülkelere, oradan da Rusya'ya gittiğini tespit edersek, Birlik üyesi ülkelere, söz konusu ürünlerin yaptırım kapsamına alınmasını önerebileceğiz" dedi. AB tarafından geçen Cuma günü tanıtılan bu uygulamanın, sadece "son çare" olarak ve detaylı bir risk analizinin ardından, AB ülkelerinin onayı ile devreye sokulacağına dikkat çeken von der Leyen, hazırlanan tasarıdaki bir başka maddenin de, AB yaptırımlarını bilinçli bir şekilde delen Rus ve üçüncü ülke şirketleri ile ticaret yasağı olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Ukraynalı liderle ortak basın toplantısı düzenledi - (09.05.2023)
Von der Leyen ve Zelenskiy ortak basın toplantısındaFotoğraf: Sergei Supinsky/AFP

AB kaynaklarına göre Kazakistan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brüksel tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları delen ülkeler arasında sayılıyor. Reuters ve AFP ajansları, AB'den diplomatik kaynaklara atıfla, bu ülkeler arasında Türkiye'nin de değerlendirildiğini bildirmişti.

AB Komisyonu'nun söz konusu önerisi, Çarşamba günü Brüksel'de AB üyesi 27 ülke temsilcisinin katılacağı toplantıda görüşülecek. Mayıs ayı bitmeden karara bağlanarak yürürlüğe sokulması planlanan 11'inci yaptırım paketinde, ihracatı kontrol edecek mekanizmaların yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı destekleyen kişi ve kuruluşlara yönelik cezai önlemler de yer alıyor.

dpa / ET,BK

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

"Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

external

Soylu'nun telefonundaki sır uygulama

Soylu'nun telefonundaki sır uygulama

Politika1 saat önce04:43 dak.

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Politika8 saat önce

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Politika15 saat önce
Türkei Osman Kavala Menschenrechtspreis

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

İnsan Hakları8 Mayıs 2023
Kemal Derviş

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Ekonomi8 Mayıs 2023
Sakarya'da İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursu

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Hukuk ve Adalet8 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön