Rusya yaptırımları: AB'den üçüncü ülkelere uyarı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında, Komisyon'un Rusya'ya yönelik hazırladığı 11'inci yaptırım paketi tasarısındaki maddeleri kamuoyu ile paylaştı.

Von der Leyen, 11'inci pakette ağırlığın, bugüne dek kararlaştırılan cezai önlemlerin baypas edilmesine karşı mücadeleye verildiğini bildirdi. Bu bağlamda örneğin belli bazı yüksek teknoloji ürünleri ile uçak yedek parçalarının, üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya ulaştırılması önündeki yasağın daha da sertleştirileceğini ifade eden von der Leyen, "Malların AB'den üçüncü ülkelere, oradan da Rusya'ya gittiğini tespit edersek, Birlik üyesi ülkelere, söz konusu ürünlerin yaptırım kapsamına alınmasını önerebileceğiz" dedi. AB tarafından geçen Cuma günü tanıtılan bu uygulamanın, sadece "son çare" olarak ve detaylı bir risk analizinin ardından, AB ülkelerinin onayı ile devreye sokulacağına dikkat çeken von der Leyen, hazırlanan tasarıdaki bir başka maddenin de, AB yaptırımlarını bilinçli bir şekilde delen Rus ve üçüncü ülke şirketleri ile ticaret yasağı olduğunu aktardı.

Von der Leyen ve Zelenskiy ortak basın toplantısında Fotoğraf: Sergei Supinsky/AFP

AB kaynaklarına göre Kazakistan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brüksel tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları delen ülkeler arasında sayılıyor. Reuters ve AFP ajansları, AB'den diplomatik kaynaklara atıfla, bu ülkeler arasında Türkiye'nin de değerlendirildiğini bildirmişti.

AB Komisyonu'nun söz konusu önerisi, Çarşamba günü Brüksel'de AB üyesi 27 ülke temsilcisinin katılacağı toplantıda görüşülecek. Mayıs ayı bitmeden karara bağlanarak yürürlüğe sokulması planlanan 11'inci yaptırım paketinde, ihracatı kontrol edecek mekanizmaların yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı destekleyen kişi ve kuruluşlara yönelik cezai önlemler de yer alıyor.

dpa / ET,BK

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