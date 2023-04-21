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Fotoğraf: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya yanlışlıkla kendi şehrini bombaladı

14 dakika önce

Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı yanlışlıkla Ukrayna yakınlarında yer alan Belgorod kentini bombaladı. Yerleşim bölgesine isabet eden bomba halkta panik yaratırken olayda iki kişi yaralandı.

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Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında yer alan Belgorod kenti yanlışlıkla bir Rus savaş uçağı tarafından bombalandı. Uçaktan atılan bomba şiddetli patlamaya ve halk arasında korkuya neden olurken olayda iki kişi yaralandı.

Perşembe gecesi yaşanan olay Rus ordusu tarafından doğrulandı. Daha önce de füzelere hedef olan 340 bin nüfuslu kentte son yaşanan patlama, görgü tanıklarının ifadesine göre çok daha şiddetli oldu. Gökyüzünde önce bir ıslık sesi duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, ardından gerçekleşen patlamada çevredeki binaların sarsıldığını ve camların kırıdığı söyledi.

Apartmanlarla çevrili bir caddeye düşen bomba 20 metre çapında bir krater oluşturdu. Patlamanın şiddetiyle bir araç çevredeki bir dükkanın çatısına uçtu, bazı araçlar da hasar gördü. Belgorod Valisi, 9 katlı bir apartmanda yaşayanların binanın temelinde hasar olup olmadığının kontrol edilmesi amacıyla tahliye edildiğini açıkladı. 

Patlamanın şiddetiyle büyük bir krater oluştu.
Patlamanın şiddetiyle büyük bir krater oluştu.Fotoğraf: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Savunma Bakanlığından olayla ilgili açıklama

Patlamanın ardından yapılan yorumlarda saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği ve buna güçlü bir karşılık verilmesi gerektiği savunulmuştu. Ancak kısa süre sonra Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya kendi Su-34 bombardıman uçaklarıının birinden yanlışlıkla atılan bir bombanın neden olduğu bildirildi. Bakanlık daha fazla ayrıntı vermedi, ancak askeri uzmanlar mühimmatın 500 kilogramlık bir bomba olduğu tahmininde bulunuyor. 

Patlamanın çevredeki binaları sarstığı kaydedildi.
Patlamanın çevredeki binaları sarstığı kaydedildi.Fotoğraf: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Askeri uzmanlar ayrıca, bombanın yer altı tesislerine zarar vermesini sağlayacak şekilde, çarpma anında değil, çarpmadan sonra kısa bir gecikmeyle patlayacak şekilde ayarlanmış gibi göründüğünü iddia etti.

Rusya, kentte daha önce gerçekleşen SİHA saldırılarından Ukrayna ordusunu sorumlu tutmuştu.

Rusya'da televizyon kanallarında olayla ilgili yapılan yorumlarda, savaş uçağının Belgorod üzerinde neden uçtuğu sorgulanırken, orduya bu tür riskli uçuşlardan kaçınması çağrısı yapıldı. Bazı yorumcular bombanın, uzaktaki hedeflere süzülme özelliği sağlayan kanatlara ve GPS güdümlü hedefleme sistemine sahip olan mühimmat olabileceğini ifade etti. Bazı askeri uzmanlar Rus hava kuvvetleri tarafından yakın zamanda kullanılmaya başlanan bu tür süzülen bombaların hataya açık olabileceğini söylüyor.

Ekim ayında bir Rus savaş uçağı Azov Denizi kıyısında bir liman kenti olan Yeysk'e düşmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Kent, Ukrayna'daki savaşta görev alan savaş uçaklarının konuşlandığı bir üsse ev sahipliği yapıyor.

Askeri uzmanlar, savaşa katılan uçak sayısı arttıkça kazaların ve hedefin saptığı olayların sayısının da arttığına dikkat çekiyor.

AP/GY, BK

 

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