 Rusya Venezuela’ya destek gönderdi | DÜNYA | DW | 25.03.2019

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DÜNYA

Rusya Venezuela’ya destek gönderdi

Rusya Venezuela’ya 99 asker ile 35 ton malzeme taşıyan iki askeri uçak gönderdi. Rusya’nın Caracas Büyükelçiliği, uçakların iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde gönderildiğini açıkladı.

Venezuela Caracas Flughafen russisches Flugzeug (Reuters/C. Jasso)

Başkent Caracas'ta Simon Bolivar Havalimanı'nda Rusya bayraklı bir uçağın park ettiği görüldü

Rusya, Venezuela’nın başkenti Caracas'a asker ve malzeme taşıyan iki askeri uçak gönderdi. Rusya’nın Caracas Büyükelçiliği, Sputnik haber ajansının konuya ilişkin haberini teyit etti. Büyükelçiliğin açıklamasında, uçakların gönderilmesinin Rusya ile Venezuela arasındaki teknik ve askeri işbirliği çerçevesinde normal bir gelişme olduğu belirtildi.

Venezuela medyasındaki haberlerde, 99 asker ile 35 ton malzeme taşıyan Antonov 124 tipi nakliye uçağı ile İlyuşin 62 tipi yolcu uçağının Caracas’a Pazar günü iniş yaptığı belirtildi. NTN24 kanalı, Rus heyetine Hava Kuvvetleri Komutanı Vasili Tonkoskurov'un başkanlık ettiğini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen Çarşamba günü Rusya’nın "birkaç ton ilaç” göndereceğini açıklamıştı.

Rusya’nın desteği

Rusya ile Venezuela uzun süredir askeri alanda işbirliği yapıyor. İki ülkenin geçen yıl Aralık ayında yaptığı ortak askeri tatbikat eleştirilere yol açmıştı. Özellikle nükleer güdümlü füze de taşıyabilen Tu-160 tipi iki Rus bombardıman uçağının Venezuela'da konuşlandırılmasına Amerikan Devletleri Örgütü tepki göstermişti.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Rusya ve Çin gibi ülkeler, muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından, Maduro'ya destek veriyor.

Guaido tepki gösterdi

Muhalif lider Guaido, Rusya’ya ait iki askeri uçağın Venezuela'ya gönderilmesine tepki gösterdi. Guaido, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin ülkenin egemenliğini savunacağını söylüyorlar ama ülkeye yabancı asker getiriyorlar” dedi.

Aylardır siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezeula’da, muhalif lider Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan etti. Aralarında ABD ve Avrupa Birliği’nin de bulunduğu birçok Batılı ülke Guaido'ya destek veriyor.

dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle  Türkçe

 

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