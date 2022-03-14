 ″Rusya ve Türkiye destekli savaşçılar Ukrayna yolcusu″ | DÜNYA | DW | 15.03.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

"Rusya ve Türkiye destekli savaşçılar Ukrayna yolcusu"

Suriye'de 40 binden fazla paralı savaşçının Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak üzere kayıt yaptırdığı belirtiliyor. AFP muhabiri Türkiye destekli milislerin de karşı tarafta savaşmak üzere teklif aldığını bildirdi.

Suriye'den savaşçıların Rusya'nın yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gitmeye hazırlandığı belirtiliyor

Suriye'den savaşçıların Rusya'nın yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gitmeye hazırlandığı belirtiliyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriyeli paralı savaşçıların Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdüren Rus birliklerine katılmaya hazırlandığını duyurdu.

Kremlin'den geçen hafta yapılan açıklamada, Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmaya hazır gönüllülerin memnuniyetle karşılanacağı belirtilmişti.

Gözlemevi Direktörü Rami Abdül Rahman, "Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak için şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli kayıt yaptırdı, 22 bininin başvurusu kabul edildi" dedi.

Gözlemevi ve aktivistlerin verdiği bilgilere göre, Şam yönetiminin kontrolü altındaki bölgede Suriye ordusu ve müttefik milislerin koordinasyonu ile Rus yetkililerin açtığı ofiste, Ukrayna'da savaşmak için gönüllü olanlar başvuruda bulunuyor.

Başvuruda bulunanların, şehir savaşında deneyimi olan ve Rus askerlerinden eğitim almış ordudan ayrılan erler veya rejim yanlısı milisler olduğu belirtiliyor.

Paralı askerlere ayda bin 100 dolar maaş

Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Suriye'de askerlerin aylık kazancı 15 ile 35 dolar arasında değişirken, Rusya Ukrayna'da savaşacak olan gönüllülere ayda bin 100 dolar vadediyor. Yaralanmaları halinde savaşçılar 7 bin 700 dolar tazminat almaya hak kazanacak, çatışmada hayatlarını kaybetmeleri halinde ise ailelerine 16 bin 500 dolar verilecek.

Gözlemevi, ayrıca Suriye'de iktidardaki Baas Partisi aracılığı ile 18 bin kişinin daha kayıt yaptırdığını, bu savaşçıların ise Kremlin ile bağlantısı olduğu iddia edilen Rus özel askeri şirket Wagner Grubu tarafından seçileceğini belirtti.

Suriyeli bir savaşçının Ukrayna'da hayatını kaybettiğini iddia eden görüntüler geçen hafta sosyal medyada yayılsa da, Gözlemevi şu ana kadar herhangi birinin Suriye'den Ukrayna'ya savaşmak için gittiğine dair bilgi olmadığını ifade etti.

Video izle 05:24

Putin'in Ukrayna'yı işgal gerekçeleri ne kadar doğru?

Suriye hükümetinden yalanlama

Suriye hükümeti ise Suriye'den savaşçıların Ukrayna'ya savaşmak için gitme hazırlığında olduğu yönündeki haberleri yalanladı. 

AFP'ye konuşan Ulusal Uzlaşma Komitesi'nden Ömer Rahmun, "Şimdiye kadar hiçbir isim yazılmadı, hiçbir asker herhangi bir merkeze kayıt yaptırmadı, Rusya için savaşmak üzere kimse Ukrayna'ya seyahat etmedi" dedi.

Ancak Suriye'den paralı savaşçıların Libya veya Dağlık Karabağ gibi bölgelerde çatışmalara katıldığı biliniyor.

Yoksulluk en önemli etken

İnsan hakları grubu "Suriyeliler için Gerçek ve Adalet", 11 yıldır süren savaşta nüfusun yüzde 90'ından çoğunun yoksullaşmasının, gönüllü olmadaki önemli etkenlerden biri olduğuna dikkati çekiyor. İnsan hakları grubu, Suriyeli bir askerin, askerlik hizmetinin ardından iş bulamadığı için Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdığını aktarıyor.

Yayın kuruluşu Deyrizor 24'ün Genel Yayın Yönetmeni Ömer Ebu Leyla da, Şam yönetimine bağlı güçlerin ülkenin doğusundaki El Meyadin ve Deyrizor'da kayıt ofisleri açtığını aktardı. Wagner güçlerinin Deyrizor'da açtığı ofise şimdiye kadar onlarca savaşçının kayıt yaptığını belirten Ebu Leyla, temel ihtiyaç maddelerinden yoksun olanlardan bazılarının "birkaç yüz dolar için savaşmaktan başka seçeneği olmadığını" kaydetti.

"Türkiye destekli gruplar Ukrayna için savaşa hazırlanıyor"

AFP'nin haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli milisler de Ukrayna için savaşmaya hazırlanıyor. Haberde, daha önce de Libya ve Azerbaycan'a savaşçı gönderdiği belirtilen, aralarında Sultan Murat, Süleyman Şah ve Hamza tümenlerinin bulunduğu grupların Ukrayna yanında savaşmak üzere hazırlıklar yaptığı kaydedildi. AFP'ye konuşan bir savaşçı Ukrayna tarafında savaşmak için 3 bin dolar teklif edildiğini aktardı. Bir diğer savaşçı ise "Açlıktan bıktık… Gitmeyi ama geri dönmemeyi istiyorum. Ukrayna'dan Avrupa'ya gitmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

AFP/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

DONETSK PEOPLE S REPUBLIC MARCH 8, 2022: People who left Mariupol for the DPR on their own are on their way to a relief centre for evacuees of the DPR Emergency Service in the village of Bezymennoye. On 5 March 2022, Russia s Defence Ministry announced a ceasefire from 10am Moscow time and opened humanitarian corridors for civilians near Mariupol and Volnovakha. Ukraine s authorities expected 200,000 civilians to leave Mariupol and more than 15,000 civilians to leave Volnovakha using the humanitarian corridors. Sergei Bobylev/TASS EDITORIAL USE ONLY NO COMMERCIAL USE NO ADVERTISING PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS126F35 ***Achtung, dieses Bild stammt von der staatlichen russischen Bildagentur TASS***

Ukrayna savaşı: AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar 14.03.2022

AB, Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketinde uzlaştı, Ukrayna'da 160 araçlık konvoy Mariupol kentinden ayrıldı. BM, Ukrayna'da ölen sivillerin sayısının 636'ya yükseldiğini duyurdu. Günün önemli gelişmeleri:

epaselect epa09817919 People stay in a shelter amid Russian invasion in Lviv, western Ukraine, 11 March 2022. Russian troops had entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law. EPA-EFE/VITALIY HRABAR POLAND OUT

Ukrayna Savaşı: Polonya sınırı yakınlarında hava saldırısı 13.03.2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üçüncü haftasına yaklaşırken Rus ordusu Polonya sınırı yakınlarındaki bir askeri tesise füze saldırısı düzenledi. Lviv Bölge Valisi, saldırıda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

International crisis, conceptual artwork International crisis, conceptual computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006/3971 International Crisis conceptual Artwork International Crisis conceptual Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006

AB'nin yeni yaptırım paketi zenginleri hedef aldı 15.03.2022

AB'nin Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi lüks ürünlerin ihracatını, demir çelik ürünlerinin ithalatını yasaklıyor, ayrıca Rus milyarder Abramoviç'in mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy

Zelenskiy'den NATO itirafı: Gerçekleri kabul etmek gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin NATO üyesi olamayacağını anlaması gerektiğini belirterek güvenlik garantisi istedi. Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakerelerin dördüncü turu Belarus'ta başladı.  

FOTO-GALERİ

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana 74 binden fazla Ukraynalı komşu Romanya'ya kaçtı.  