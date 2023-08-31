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Fidan ve Lavrov'dan tahıl anlaşmasına dair olumlu mesajlar

31 Ağustos 2023

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da bir araya geldi. Lavrov Rusya'nın taleplerinin karşılanması halinde tahıl anlaşmasına döneceklerini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - (31.08.2023 / Moskova)
Hakan Fidan ve Sergey LavrovFotoğraf: MAXIM SHEMETOV//AFP/Getty Images

Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan'la güncel konular hakkında değerlendirme yaptıklarını, Ankara ve Şam'ın diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesi için atılabilecek adımların tartışıldığını belirtti. Lavrov ayrıca Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinin de değerlendirildiğini dile getirdi.

Rus tahılının ihracatıyla ilgili olarak Batı'nın sözünde durmadığını ifade eden Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) ile yapılan anlaşmadaki taleplerimiz karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz" dedi.

Daha sonra söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin  arasındaki dostluk ve güven duygusunun iki ülke arasındaki ilişkilerin istikametini belirlemede kritik rol oynadığını vurguladı. Fidan, "Bugün de gerek ikili gerek bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz Girişimi'nin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - (31.08.2023 / Moskova)
Hakan Fidan ve Sergey Lavrov Moskova'da ortak basın toplantısı düzenlediFotoğraf: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

Fidan: BM yeni bir öneri paketi hazırladı

Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracatına ilişkin talepleri olduğunu belirten Fidan, bunların karşılanmasının öneminin teyit edildiğini ifade etti.

"Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun, girişimin canlandırılması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz" diyen Fidan, savaşın gidişatının da gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Tahıl Anlaşması'nın hem dünya gıda güvenliği hem de Karadeniz'in istikrarı ve barışı için son derece önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Türkiye, Tahıl Anlaşması'nı yeniden hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor. Konuya yönelik ciddi adımlar atılması için, ne türden fırsatlar oluşabilir buna dikkatlice bakmaktayız. Birleşmiş Milletler'in anlaşma için yoğun bir faaliyeti var. Guterres ve ekibiyle bizim arkadaşlarımız temas halinde. Rusya'nın taleplerini daha iyi anlamaya ve karşılamaya çalışan bir süreç var" dedi.

Anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi sürecinin karmaşık bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Çok fazla detay var. Sayın Bakan ve ekibiyle bunları tartıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Sayın Putin bir araya geldiğinde bu konuyu daha detaylı tartışacaktır. Çalışmalarımız devam edecek, bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı için son derece önemli" diye konuştu.

Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de görüşeceğini hatırlatan Fidan, bugünkü görüşmenin aynı zamanda liderlerin yapacağı görüşmeye bir hazırlık niteliği taşıdığını söyledi.

Bakan Fidan yarın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelecek.

 

DW,rtr,DHA / HT,ET

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