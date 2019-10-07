 Rusya ve İran‘dan “Adana mutabakatı” vurgusu | DÜNYA | DW | 07.10.2019

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DÜNYA

Rusya ve İran‘dan “Adana mutabakatı” vurgusu

ABD’nin Suriye’den çekilme açıklamasının ardından Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna olası harekatıyla ilgili Rusya ve İran’dan “toprak bütünlüğüne saygı” açıklaması geldi.

Türkiye, Rusya ve İran liderleri Eylül ayında Ankara'da bir araya gelmişti.

Türkiye, Rusya ve İran liderleri Eylül ayında Ankara'da bir araya gelmişti.

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceği açıklamasının ardından Türkiye'nin ülkenin kuzeydoğusuna askeri harekat başlatma olasılığıyla ilgili tepkiler sürüyor. Astana süreci çerçevesinde Türkiye ile Suriye konusunda masada oturan Rusya ve İran, olası operasyona temkinli tepki verdi.

Rusya'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuldu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Moskova'nın Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişelerini anladığını, ancak "Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini" kaydetti.

Peskov, Moskova'nın "Suriye hükümeti tarafından davet edilmemiş tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi gerektiği” yönündeki görüşünü de yineledi.

Kremlin sözcüsü, ABD'nin çekilmesinin Kürtleri Esad rejimiyle diyaloğa yönlendirme olasılığıyla ilgili soruya yorumda bulunmaktan ise kaçındı.

İran'dan "Adana mutabakatı" çıkışı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD'yi Suriye ile ilgisi bulunmayan bir işgalci” olarak nitelendirerek ABD'nin iznini aramak ya da güvenlik için ona güvenmenin nafile olduğunu kaydetti.

Zarif, "Suriye'de barışı sağlamak ve teröre karşı savaş sadece ülkenin toprak bütünlüğüne ve halkına saygı yoluyla başarılabilir. Adana, Türkiye-Suriye konusunda çerçeve sunmaktadır. İran yardıma hazırdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmeleri sırasında Adana Mutabakatı'nı gündeme getirdiğini hatırlatarak mutabakat üzerinde ısrarlı bir şekilde duracakları mesajını vermişti. Erdoğan'ın mutabakatla ilgili sözleri, Ankara'nın Esad rejimini yeniden resmi muhatap olarak tanıyacağı değerlendirmelerini beraberinde getirmişti.

Suriye yönetiminin PKK'ya verdiği destek nedeniyle iki ülkenin savaşın eşiğine geldiği dönemde 1998 yılında imzalanan mutabakat ile Şam, topraklarında Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine izin vermeyeceği taahhüdünde bulunmuştu. Suriye topraklarından çıkarılan PKK lideri Abdullah Öcalan Rusya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından gittiği Kenya'da yakalanarak 1999 yılında Türkiye'ye götürülmüştü.

DW,AP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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