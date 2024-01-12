Rusya ve İran'dan Yemen'deki saldırılara tepki

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarının ardından Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdı. BMGK'nin öğleden sonra toplanması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zakharova da Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıları "Anglosaksonların BM Güvenlik Konseyi kararlarını saptırmasının yeni bir örneği" diye nitelendirdi. Zakharova saldırıların "uluslararası hukukun tamamıyla hiçe sayıldığını" gösterdiğini ve "bölgedeki durumu da tırmandırdığını" ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova Fotoğraf: picture-alliance/dpa/S. Karpukhin

İran'dan kınama

İran ise ABD ve İngiltere'nin saldırılarını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Nournews haber portalına yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'nin saldırılarını "keyfi" diye nitelendirerek, "Bunu (saldırıları) Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ve uluslararası yasaların açık bir ihlali olarak görüyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Fotoğraf: Sha Dati/Xinhua/picture alliance

İran'ın desteklediği Lübnan'daki Hizbullah'tan da kınama açıklaması geldi. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin saldırganlığı ABD'nin, Siyonist düşmanın Gazze Şeridi ve bölgede gerçekleştirdiği trajedi ve katliamlara tamamen ortak olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır" ifadesi kullanıldı. Hizbullah Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda Hamas'a desteğini açıklamış, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri'nin Beyrut yakınlarında öldürülmesinin ardından misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Alman hükümetinden Yemen'deki saldırıya destek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman hükümetinin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarının arkasında olduğunu söyledi. Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan'la Kuala Lumpur'da yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Baerbock, ABD ve müttefiklerinin Husiler'in Kızıldeniz'de gemi taşımacılığına yönelik saldırılarda kullandığı alt yapısına karşı hedefli ve sınırlı bir askeri operasyon düzenlediğini söyledi. Baerbock bu operasyonun Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın bireysel ve müşterek meşru müdafaa hakkı maddesiyle uyumlu olduğunu da savundu. Almanya Dışişleri Bakanı gazetecilerin Almanya'nın Kızıldeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanması için ABD'nin girişimiyle kurulan Refahı Koruma Operasyonu'na katılıp katılmayacağı sorusuna, "Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de istikrarın nasıl güçlendirileceği ve buna nasıl katkı sağlanabileceği konusunu şu an değerlendirdiği" şeklinde yanıt verdi. Husileri düzenledikleri saldırılarla uluslararası sivil deniz taşımacılığını ve insan hayatını pervasızca tehlikeye attıkları ve dünya ticaretini tehdit ettikleri gerekçesiyle eleştiren Baerbock, "Böylece bölgede zaten gergin olan durumun daha da istikrarsız hale gelmesine katkıda bulunuyorlar" diye konuştu. Baerbock Husiler'den Kızıldeniz'deki saldırılarını "derhal durdurmasını" talep etti.

Husiler: Kızıldeniz'deki saldırılara devam edeceğiz

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarının ardından Husiler Kızıldeniz'deki saldırılara devam edeceğini açıkladı. Husiler'in sözcülerinden Muhammed Abdusselam X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin adımının "hiçbir haklı gerekçesi" olmadığını savunarak, Kızıldeniz'deki eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

ABD İran'ı suçluyor

ABD, Yemen'in kuzeyini kontrol eden Husi milislerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarında İran'ın desteği olduğunu ileri sürüyor. Beyaz Saray geçen yıl Aralık sonunda yaptığı açıklamada, Husiler'in gemilere yönelik saldırılarına ilişkin ABD istihbarat bilgilerini kamuoyuyla paylaşmış ve İran'ın Husilere insansız hava araçları ve füze ile destek sağladığını savunmuştu.

Husi milisleri Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında Filistinlilere destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticari gemilere saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Saldırılar nedeniyle ABD'nin girişimi ile 18 Aralık'ta Kızıldeniz'de Husiler'in saldırılarına karşı gemilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Refahı Koruma Operasyonu adlı bir inisiyatif oluşturulmuştu. Ticari gemilerin güzergahında önemli bir rol oynayan Kızıldeniz güzergahından dünya ticaretinin yüzde 12'si yapılıyor.

dpa, AFP,DW HT,EC

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