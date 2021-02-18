 Rusya ve Çin’den Ay’a ortak üs kurmak için anlaşma | DÜNYA | DW | 10.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya ve Çin’den Ay’a ortak üs kurmak için anlaşma

Rusya ve Çin Ay’da ortak uzay istasyonu kurmak için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Ay’ın üzerinde veya yörüngesinde deneysel araştırma merkezleri kurulacak.

Arşiv - 14 Ekim 2020'de Kazakistan'dan fırlatılan bir Rus Soyuz roketi

Arşiv - 14 Ekim 2020'de Kazakistan'dan fırlatılan bir Rus Soyuz roketi

Sovyetler Birliği döneminde uzay araştırmaları konusunda yakaladığı ivmeyi yeniden kazanmak hedefinde olan Moskova yönetimi Pekin ile bir ortaklık kurdu.

Rus Uzay Ajansı Roscomos'tan yapılan açıklamada Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile "Ay'ın yörüngesinde ve/veya üzerinde deneysel araştırma merkezleri kurmak" için bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Çin'in en büyük uluslararası uzay projesi

CNSA tarafından yapılan açıklamada projenin, "ilgilenen bütün ülkelere ve uluslararası ortaklara açık" olduğu belirtilerek bu projenin şimdiye kadar Çin tarafında yapılan en büyük uluslararası uzay projesi olacağı kaydedildi.

Nisan 1961'de Yuri Gagarin‘i uzaya giden ilk insan olarak gönderilmesinin 60. yılını kutlayan Rusya, o günlerdeki başarılarını tekrar yakalamayı amaçlıyor. Moskova son yıllarda Mars ve Ay keşifleri konusunda hem Washington hem de Pekin'in gerisinde kalmış durumda.

Çin'in uzay programı

Bir süredir kendi uzay programını yürüten Çin'in, geçen yıl gönderdiği Tianwen-1 isimli keşif aracı Mars'ın yörüngesine girdi. Çin ayrıca geçen aralık ayında dünyaya Ay'dan toprak ve taş örnekleri getirdi. Bu 40 yıldır bu alanda yapılan ilk görev oldu.

Çin uzay programı uzmanı olan analist Chen Lan, Rusya ile ortak Ay misyonuyla ilgili olarak "Bu Çin'in en büyük uluslararası uzay iş birliği olacak yani çok önemli" ifadesini kullandı.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de Twitter'da yaptığı açıklamada, CNSA Başkanı Zhang Keijan'ı Rusya'nın Ay'a göndereceği ilk modern araç Luna 25'in fırlatılması için 1 Ekim'de davet ettiğini söyledi. Luna 25 Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk araç olacak.

ABD'nin aracı Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uzay araştırmaları konusundaki öncülüğü sürüyor. Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance birkaç gün önce, Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) mühendisleri, sürüşün çok başarılı geçtiğini belirtti.

ABD'nin hedefi Mars'a ilk insanlı aracı göndermek ancak bu plan hala çok erken bir aşamada bulunuyor.

 

AFP / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

SpaceX'in Starship aracı inişten sonra patladı

SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı Starship'in prototipinin yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç daha sonra infilak etti.  

NASA Perseverance'in Mars'a iniş anını yayınladı

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'in gezegene iniş anını ve Mars'ta kaydedilen ilk sesleri yayınladı. Nasa yetkilileri görüntüleri, "İnanılmaz" sözleriyle değerlendirdi.  

Çin'in Mars'a yolculuğu başladı

Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. 55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.  

Benzer içerik

Mars-Sonde Perseverance

"Perseverance" Mars’a iniyor 18.02.2021

NASA’nın "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen’e gönderilen uzay aracı "Perseverance" bugün Mars’a inecek. Uzay aracı gövdesinde bir de ufak boyutlu helikoper "Ingenuity" taşıyor

Türkei Raumfahrtprogramm | Erdogan

Milli uzay programı: Gerçekten Ay’a gidilebilecek mi? 13.02.2021

Türkiye’nin milli uzay programı açıklandı. 10 maddede özetlenen programa göre iki yıl sonra Ay’a ilk teması kuracağız. Peki bu hedef hayal mi değil mi? Uydu Mühendisi Egemen İmre, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

China Peking | Sinopharm Impfstoff

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni 25.02.2021

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni verilmesiyle, ülkede koronavirüse karşı uygulanan aşı sayısı dörde yükseldi. Rusya ise Sputnik V aşısının fiyatını yarı yarıya indirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Dünyada 736 milyon kadın şiddet mağduru

DSÖ'nün verilerine dünyadaki her üç kadından biri hayatında en az bir kez şiddete maruz kaldı. Yani, dünyada 736 milyon kadın şiddet mağduru. DSÖ yetkilileri pandemide şiddetin arttığı daha da uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  