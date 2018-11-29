Rusya Ukrayna’ya yönelik "kara listeyi" genişletti

Rusya, Ukrayna vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik yaptırımlar listesini genişlettiğini açıkladı. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Twitter hesabından yaptırım uygulananlar listesinin genişletildiğini duyururak, söz konusu adımın "Rus devletinin, şirketlerinin ve vatandaşlarının çıkarlarını gözetme” amacı taşıdığını belirtti.

Medvedev'in imzaladığı kararnameye göre yaptırım uygulananlara 245 Ukrayna vatandaşı ile çoğu enerji ve savunma sektörlerinde olmak üzere yedi şirket daha eklendi. Böylece kasım ayı başında açıklanan "kara listede" yer alan Ukrayna vatandaşlarının sayısı 567'ye, şirketlerin sayısı da 75'e çıktı.

Listeye eklenenler arasında Odessa Belediye Başkanı ve diğer bazı üst düzey Ukraynalı yetkililer de bulunuyor.

Rus erkeklerine Ukrayna'ya giriş yasağı

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon, Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakı ile yükselmişti. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar sonucu yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kasım ayında Rusya donanmasına ait gemiler, Kırım Yarımadası'nda Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında seyreden Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi "karasularını ihlal ettiği" gerekçesiyle ateş açarak durdurmuş ve üç gemiyi içindeki mürettebat ile alıkoymuştu. Bu olaydan sonra iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmanmıştı.

Azak Denizi'nde yaşanan gerginliğin ardından Kiev,16-60 yaş aralığındaki Rus erkeklerin ülkeye girişine kısıtlama getirmişti.

DW,AFP,dpa/SÖ,EC

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