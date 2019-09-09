Rusya Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini iade etti

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krize ilişkin düzenlenecek zirve öncesi bir "iyi niyet adımı" atarak, geçen yıl el koyduğu Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini komşusuna iade etti.

Gemilerin teslimi Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım yakınlarındaki tarafsız sularda gerçekleşti. Teslimatın gerçekleştiği Ukraynalı yetkililerce de teyit edilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin 25 Mayıs 2019 tarihli gemilerin derhal Ukrayna’ya teslim edilmesi yönündeki kararına karşın gemileri geç teslim etmekle itham edildi.

Rusya, Kasım 2018’de Kırım Yarımadası açıklarında Karadeniz’den Azak Denizi’ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç savaş gemisinin Kerç Boğazı’ndan geçişine engel olarak gemilere el koymuş, 24 kişiden oluşan mürettabatı da gözaltına almıştı. Mürettebat, Eylül ayında gerçekleştirilen tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılmıştı.

Maas’tan bölgeye “dayanışma” ziyareti

Ukrayna’nın doğusundaki krize ilişkin zirve 9 Aralık’ta Paris’te gerçekleştirilecek. Zirvenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Selenski’yi ilk kez biraraya getirmesi bekleniyor. Zirveye Ukrayna ve Rusya’nın yanı sıra Almanya ve Fransa’nın da katılımıyla "Normandiya Dörtlüsü" olarak bilinen ülkeler katılıyor. Bölgedeki krize ilişkin son zirve üç yıl önce Berlin’de düzenlenmişti.

Rus haber ajansı Interfax’a konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, zirveye ilişkin beklentilerin yüksek olmaması gerektiği uyarısında bulundu. Peskov buna karşın bunun uzun süredir beklenen önemli bir zirve olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da zirve öncesi Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pazartesi akşamı Ukrayna’ya hareket edecek olan Maas’ın ziyaretinin bölge için destek ve dayanışma yönünde bir mesaj taşıdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre beş yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

dpa, Reuters/SÖ, JD

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